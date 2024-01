Tags antisémites découverts à Calvi: une enquête ouverte

Des tags à caractère antisémites sont apparus, dans la nuit du 1er au 2 janvier 2024 sur les panneaux de signalisation et panneaux publicitaires du rond-point de l'aéroport de Calvi . Les inscriptions "Juive fora," "Juive," et "Juive fora FLNC" ont été découvertes tôt le matin, peintes en noir sur divers supports. La mairie de Calvi a fait effacer ces inscriptions, tandis qu'une enquête pour "dégradation par inscription" a été ouverte le 2 janvier par le parquet de Bastia et confiée à la gendarmerie, nous a indiqué le procureur de la République de Bastia Jean-Philippe Navarre.



Profondément choquée par ces actes l'association Terra Eretz Corsica Israël a été la première à rapporter ces faits et témoigner de son indignation : "La Corse, épargnée jusqu’à présent, ne peut voir son image traînée dans la boue." "Ces tags immondes interrogent et ne peuvent être le fait que de quelques individus qui ne peuvent en aucun cas se revendiquer de notre île !" a déclaré l'association .



"L'effacement immédiat des tags par la mairie de Calvi (...) ne doit pas nous inciter à moins de vigilance. Quels qu'en soient les auteurs, quel que soit le contexte, l'antisémitisme est inacceptable", a réagi la section corse de la Ligue des droits de l'Homme dans un communqué.



Condamnation de mouvements nationalistes

Plusieurs mouvements nationalistes ont également condamné ces actes comme le Parti de la nation corse (PNC) qui dans un communiqué de presse exprime sa "profonde consternation que nous apprenons que des tags antisemites ont été découverts à Calvi. Dans le contexte actuel de fortes tensions, ces inscriptions suscitent l’inquiétude au sein de la communauté juive insulaire." Pour le PNC "elles sont inacceptables, et nous souhaitons apporter tout notre soutien à la communauté Juive de Corse."

Pour Femu a Corsica, "L'antisémitisme, la xénophobie, le racisme, n'auront jamais leur place dans la société corse que nous voulons construire", indique Femu a Corsica dans un message diffusé sur X (ex-Twitter).