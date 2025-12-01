Quand le Bastia Handball joue les Père Noël

Lors de son Tournoi en Or, fin octobre, le Bastia Handball a récolté 2 000 €. Ce tournoi, au profit d’Octobre Rose, avait regroupé une dizaine d’équipes soit environ 120 joueurs « Nous avions nos propres équipes, dont celle Loisir, auxquelles se sont greffées des formations extérieures, dont certains joueurs n’avaient jamais touché un ballon de hand. Ils sont venus par solidarité, pour le fun et c’était bien là le sens de cette journée : le partage, la solidarité » rappelle Maryline Demasi la secrétaire générale du BHB.







Il y a quelques jours, un peu avant Noël, le président Éric Orsatelli a remis officiellement les fonds récoltés, 2000 €, partagés en la Ligue contre le cancer et la Marie-Do. Un geste solidaire qui confirme l’engagement du club bastiais dans la lutte contre le cancer.

Un club aujourd’hui bien structuré et sain.

Créé en 2001 par Éric Orsatelli et Olivier Andolpho, tout d’abord sur la commune de Furiani, il s’est ensuite installé et développé à Bastia. En termes de licenciés le club en recense 130, répartis dans diverses catégories, des babys aux seniors « loisir », encadrés par une dizaine de bénévoles.





Autre point fort du club : La formation, tant dans le domaine des éducateurs que dans celui des arbitres. Le 20 décembre, deux de ses jeunes arbitres, Louis Knnablian et Arthur Campana, ont été sélectionnés par la Ligue pour arbitrer des matchs inter comités U16 et U17 féminin sur le continent, à Nice. « Leur arbitrage a été salué unanimement par les juges observateurs présents ainsi que par d’anciens arbitres nationaux. C’est une grande fierté pour eux, pour le Bastia Handball et pour la Commission Territoriale d’Arbitrage » se réjouit Johan Borelli, président de la Commission Territoriale d’Arbitrage à la Ligue Corse de Hand.

