Ajaccio - Appel à témoins après la disparition d’Anne Vera, 56 ans

La quinquagénaire est décrite comme désorientée et vulnérable. Depuis 18h40 le même jour, elle n’a plus donné signe de vie, ce qui a conduit les autorités à engager des recherches et à diffuser un avis de disparition.





Les forces de l’ordre précisent que toute personne ayant aperçu Anne Vera ou disposant d’éléments susceptibles de permettre sa localisation est invitée à contacter immédiatement la police ou la gendarmerie en composant le 17.





Chaque information, même minime, peut s’avérer déterminante. L’appel est relayé afin de toucher le plus largement possible la population.