Ajaccio - Appel à témoins après la disparition d’Anne Vera, 56 ans


La rédaction le Samedi 27 Décembre 2025 à 17:00

Un appel à témoins a été lancé ce samedi 27 décembre, après la disparition d’Anne Vera, une femme de 56 ans, hospitalisée à l’hôpital de la Miséricorde à Ajaccio. Selon les informations communiquées, elle a quitté l’établissement le jeudi 26 décembre 2025 aux alentours de 17h30.



La quinquagénaire est décrite comme désorientée et vulnérable. Depuis 18h40 le même jour, elle n’a plus donné signe de vie, ce qui a conduit les autorités à engager des recherches et à diffuser un avis de disparition.


Les forces de l’ordre précisent que toute personne ayant aperçu Anne Vera ou disposant d’éléments susceptibles de permettre sa localisation est invitée à contacter immédiatement la police ou la gendarmerie en composant le 17.


Chaque information, même minime, peut s’avérer déterminante. L’appel est relayé afin de toucher le plus largement possible la population.




