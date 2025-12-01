Santa-Reparata-di-Balagna - Hommage à François Fratacci

Aux côtés de son épouse Pierrette, il formait un couple profondément investi, guidé par des valeurs de générosité, de solidarité et de partage. Toujours présents, toujours prêts à répondre à l’appel, ils s’engageaient sans compter dès qu’il s’agissait de donner de leur temps : kermesses, fêtes de village, cérémonies religieuses, rendez-vous sportifs… Rien n’était jamais de trop lorsqu’il s’agissait de faire vivre le lien social et l’esprit communautaire. Pour eux, le bénévolat n’était pas un devoir, mais une évidence.





François était de ces hommes que l’on n’oublie pas. À Occiglioni, son hameau de cœur, comme au sein de la communauté de Santa-Reparata-di-Balagna, chacun se souvient de sa présence, de son charisme et de son profond attachement à ses racines corses. Il avançait dans la vie avec un sourire sincère et une bonne humeur communicative, illuminant chaque rencontre par sa chaleur humaine.





Face aux difficultés, François est resté debout. Sans jamais se plaindre, il préférait préserver les autres, dissimulant ses combats derrière un sourire, une attention délicate, un mot bienveillant qui lui ressemblait tant. Cette pudeur et cette force tranquille faisaient de lui un être rare, profondément attachant. Avec son départ, Santa-Reparata-di-Balagna perd incontestablement un grand Monsieur.





François faisait partie de ces êtres précieux qui diffusent la lumière autour d’eux, simplement par leur présence. Ses amis — et ils sont nombreux — garderont à jamais le souvenir d’un homme droit, sincère, affable et profondément altruiste. Un homme dont les actes, les engagements et la bonté ont marqué, et continueront de marquer, durablement les esprits, les cœurs et les âmes.

Puisse-t-il désormais reposer en sainte paix et continuer, de là-haut, à veiller sur celles et ceux qu’il aimait tant.

En ces douloureuses circonstances, CNI adresse ses plus sincères condoléances à son épouse Pierrette, à son frère Dominique, ainsi qu’à toutes les familles et personnes touchées par ce deuil.

