Swim Stars, premier réseau national de natation se développe en Corse avec l’ouverture de deux écoles à Bastia.

La noyade est la 1ère cause de mortalité par accident chez les moins de 25 ans. Elle se produit généralement en piscine privée. 43% des noyades concernent les enfants de moins de 6 ans et dans 3/4 des cas les parents sont à moins de vingt mètres.

C’est pour cette raison que Swim Stars fait de la sécurité son maître mot et, aujourd’hui a pour devise « apprendre aux enfants à se sauver avant de savoir nager » et ce dans les meilleures conditions.



Des cours de natation AUTO-RESCUE® sont ainsi disponibles dès l’âge de 3 ans. Ce programme anti-noyade, dispensé en petits groupes par des coachs aux côtés des élèves dans l’eau, permet aux enfants d’acquérir les réflexes de survie en cas de chute dans l’eau mais aussi les bases de la natation : la respiration, la flottaison, la propulsion.



Outre les cours de natation AUTO-RESCUE® ce concept novateur offre des programmes pour tous les niveaux, des bébés-nageurs aux adultes aquaphobes en passant par l’apprentissage ou le perfectionnement enfants et adultes.



Ce concept atypique promet une expérience unique avec des cours de qualité, en tout petits groupes au sein de structures privées et confortables pour un apprentissage dans les meilleures conditions.



Véritable activité d’utilité publique, les cours de natation Swim Stars ont un impact social fort et aident à réduire le nombre de noyades en France.



Le réseau Swim Stars compte aujourd’hui une quarantaine de piscines dont 31 sur Paris et sa région mais aussi à Nantes, Bordeaux, Nice, Lyon et Rouen, Vannes, Bayonne, Toulouse et compte maintenant traverser la Méditerranée pour s’installer à Bastia, en Haute-Corse, une première sur notre l’Île.