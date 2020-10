Stéphane Sbraggia : « La citadelle ? Pour les Ajacciens d’abord et avant tout »

Cela fait des années que la Ville d’Ajaccio rêvait de récupérer la Citadelle Miolis occupée par l’armée. Cela a été chose faite l’an dernier. Une concertation a été lancée auprès de la population sur la question du réaménagement. "Cette concertation a été organisée pour établir un dialogue avec la population en organisant des séances publiques avec des experts, des historiens, a détaillé Stéphane Sbraggia, adjoint au maire. Il s’agissait de mettre à disposition des Ajacciens les éléments de compréhension sur ce qu’était la Citadelle". En effet, ateliers, visites, plaquettes et films ont été des outils nécessaire pour la concertation.





A l’issue de cette dernière, la cité impériale a décidé de continuer les concertations et de réfléchir à diverses pistes comme engager des actions d’utilisation de la citadelle pour des évènements culturels et festifs, évaluer l’offre muséale possible sur le site ainsi que les modes de valorisation économique comme des tournages de clips etc.

Les recommandations ont évoqué la mise en valeur le lieu comme espace de mémoire collective avec plusieurs pistes pour des musées mais aussi comme figure de proue de la Méditerranée avec des musées dédiés. D’un point de vue général, la concertation a fait apparaître que les ajacciens contributeurs souhaitent que les activités de la Citadelle soient encadrées par la Ville afin qu’elle garantisse la maîtrise publique de l’ensemble du site et que les aménagements soient tournés vers l’avenir avec la prise en compte de la préservation de l’environnement.





Afin de préparer la Citadelle à ouvrir ses portes, une méthodologie de travail basée sur un concept « démarche-projet » sera appliquée. Tout d’abord, une gouvernance sera instaurée sur trois piliers : une élaboration avec un groupe de projet piloté par la SPL Ametarra-Mutatis et Mefisto & technicien, une concertation avec un comité technique ainsi qu’un comité de pilotage en charge des orientations et décisions.

Du côté de la réalisation des projets, la citadelle sera préparée préalablement avec une dépollution et une accessibilité vers le port et la ville.





La transformation et les travaux débuteront sur 2020-2021 à travers une phase d’urbanisme transitoire. Cette phase se veut être une activation culturelle, patrimoniale et économique.

Pour cela, il s’agit d’ouvrir la citadelle à la population afin qu’elle devienne une destination, de raconter l’histoire du lieu ainsi que le projet de réaménagement et enfin tester des programmes et des partenariats. Les hypothèses d’usages à terme sont donc multiples : musées, espace public, de culture, de création, de formation, des espaces polyvalents, des hébergements et des commerces.