Station Esso de Calvi : la famille Astolfi tire sa révérence, le groupe Ferrandi arrive

Une page de la vie calvaise s'est tournée ce jeudi 16 juillet avec le rachat de la station-service Esso de Calvi par le groupe Ferrandi Mobil-Esso.

Que de souvenirs évoqués en ce jour dans le bureau de la station entre les 3 enfants Roger, Alain, et Hélène Astolfi avec Henri Ferrandi à la tête d'une autre entreprise familiale, celle du Groupe Ferrandi Mobil-Esso géré lui aussi par trois frères aux origines balanines par leur mère née Mariani d'Occhiatana.





Tous les calvais se souviennent de cette petite station avec ses deux pompes à essence place de la porteuse d'eau en plein centre de Calvi, fierté de nos regrettés concitoyens Jean-Baptiste et Agathe.

C'était en 1966, 54 années de dur labeur pour Jean-Baptiste et Agathe, pour Roger, Alain et Hélène qui prirent le relais.

A l'époque nombreux étaient ceux à se poser la question de savoir où était stockée l'essence que cette petite station en plein centre-ville.





Bien qu'à la retraite depuis quelques années, Roger revient avec nostalgie sur cette époque:

" A cette époque, il y avait la station et à côté, l'agence des autocars Gazzo qui effectuaient les liaisons entre Bastia et Calvi servant aussi à transporter les colis et puis le coiffeur Antoine. Ce dernier nous a vendu son local avant de devenir ambulancier. Petit à petit nous avons réussi à nous agrandir, à créer une petite boutique et à nous spécialiser dans certains secteurs comme la radio téléphonie, la CB et autres . C'est aussi l'époque où on faisait les vidanges et petits travaux de mécanique à même le bord de la route, directement sur le bitume. C'était aussi l'époque où les warnings étaient devenus obligatoires et qu'il fallait les installer sur les voitures anciennes".





Passionné de moto, Roger rappelle qu'à cette époque avec son frère ils vendaient des deux-roues de la Marque Honda: " J'avais sympathisé avec le concessionnaire Honda de Nice et nous nous sommes mis d'accord pour que je représente la marque à Calvi. "



Son frère Alain, lui aussi fan de moto revient sur les conditions dans lesquelles la station est passée de Mobil à BP suite à la fusion des deux groupes, puis de BP à Vito en 2017 après le rachat de tout le réseau Corse. " En fait, la seule fois où nous avons changé d'enseigne de notre propre volonté c'est il y a un an lorsque nous avons entamé les discussions avec la famille Ferrandi pour le rachat de notre entreprise et que nous sommes passés Esso".



Un plein d'essence pour le fils de Jean-Michel Larqué comme cadeau de mariage !

La famille Astolfi s'est installée devant le supermarché U où les associés devaient créer leur propre station service avant de finalement céder le terrain pour l'implantation de la Station BP.

Les souvenirs, que ce soit Roger, Alain ou Hélène qui sont tombés dedans depuis leur plus tendre enfance, on pourrait passer des jours et des jours à les raconter.

On en retiendra tout de même un raconte Alain: " Notre Station Mobil avait été sacrée meilleure station de l'île et tout avait été refait et pris en charge à l'époque par le pétrolier. Nous avions aussi organisé une grande fête dont nombreux sont ceux à se souvenir.

C'est à ce moment qu'est arrivé un jeune homme en voyage de noces venu pour nous passer le bonjour de son père qui n'était autre que l'ancien footballeur international Jean-Michel Larqué. Du coup nous lui avons offert le plein d'essence".





Pourtant, aujourd'hui, c'est bel et bien une page de la vie de Calvi qui se tourne avec 54 années de pur bonheur pour tous ceux qui ont eu la chance, un jour, de côtoyer cette famille en or qui mérite le plus grand respect.

Merci à eux pour tout. Passez une bonne retraite. Nul doute que vous saurez vous occuper et faire encore beaucoup pour Calvi.





Une enseigne ""Di Calvi" pour mieux marquer le territoire

Henri Ferrandi ne cache pas sa joie et sa fierté du rachat de la Station Esso-Astolfi de Calvi: "Comme j'ai eu l'occasion de le rappeler ma famille est originaire de Balagne et c'est pour nous une grande fierté d'avoir trouvé un accord avec la famille Astolfi pour le rachat de leur station. Leur parcours est un peu semblable au notre puisque le Groupe Ferrandi est avant tout une affaire familiale qui perdure et prospère depuis maintenant 82 ans. Créée par notre grand-père puis reprise par notre père, le groupe est aujourdhui gérée par les trois enfants. Notre Groupe représente les marques Esso et Mobil sur l'ensemble de la Corse. Nous gérons donc avec Calvi une réseau pour la Corse de 28 stations dont 11 en gestion directe. En Corse il y a deux pétroliers Total et Vito et notre Groupe, est vous l'aurez compris le seul à 100% Corse et dont toutes les retombées sont injectées dans l'économie insulaire".



La station à l'enseigne évocatrice de "Di Calvi" a été donnée en gérance à un cousin germain des Ferrandi, Gilbert Chartier qui avec son épouse gère déjà la station- service située à l'entrée de Calenzana.

Bon vent à la famille Ferrandi et bonne retraite à Roger, Alain et Hélène à qui nous souhaitons beaucoup de bonheur.