Stade Armand-Cesari : la tribune ouest rouvre en août, la métamorphose se poursuit

A l’Est que du nouveau !

La tribune Est, démolie en juillet dernier, affiche de nouveau des gradins, sans sièges comme souhaité par les supporters, les socios et le club, légèrement plus inclinée que la précédente. La pose de la charpente interviendra début juin, la pose de la toile à partir de mi-septembre pour une livraison entre fin novembre et mi-décembre. « Des gradins, de cet amphithéâtre favorisant l’union des spectateurs, on pourra toujours, et c’était une volonté, contempler le village de Furiani sur les hauteurs, malgré la couverture de la tribune d’en face » souligne l’architecte Gilles Gal. Derrière cette nouvelle tribune de 65 m de long, un immense parking de 1058 places éclairées et couvertes, accessibles aux bus. Les toitures sont d’ores et déjà composées de panneaux solaires, installés par Corsica Energia, qui délivreront près de 2 MW de d’électricité. « Entre les combrières des parkings Est et Sud ( 98 places + 10 supplémentaires pour les bus ), ce sont près de 4,5 MW qui seront fournis à EDF, représentant le plus grand champ photovoltaïque de Corse » souligne Antoine Aïello, le PDG de la société. « Tout a été construit avec des matériaux vertueux avec un fort ancrage de 6 m dans le sol pour parer au vent. Grâce à la bonne coordination entre maître d’ouvrage et maître d’œuvre, la livraison est prévue pour octobre, sachant qu’en sud les travaux eux sont terminés. Ce parking revêt un caractère important car en dehors des soirs de match, il peut être un nœud multimodal, un parking relais, à deux pas de la gare ». Et le président Louis Pozzo di Borgo d’abonder : « On espère que les supporters joueront le jeu afin d’éviter le stationnement anarchique qu’on connait aujourd’hui. Du parking, les supporters pourront se rendre aux tribunes par un cheminement sécurisé, abrité et éclairé »