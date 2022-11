Sport scolaire: près de 500 participants au championnat départemental de cross-country à Furiani

« On est vraiment très contents de pouvoir renouer avec cette classique » explique Joëlle Le Mouellic, directrice de l’UNSS Haute-Corse (Union Nationale du Sport Scolaire). « Cette édition 2022 se fait en partenariat avec la Collectivité Territoriale de Corse via son service des sports, la réserve de l’étang et la ville de Bastia. Cette compétition rassemble plus de 450 élèves, de la 6èe à la Terminale, de 24 établissements de Haute-Corse et 80 enseignants encadrant les élèves et jurys de course. On a aussi mobilisé la classe « Sécurité » du Lycée Jean-Nicoli ».







Six catégories étaient en lice pour ce championnat : les benjamin(e)s sur 1 600 m, les minimes (2 800 m), les cadettes (2 800 m), cadets (3 500 m), les Juniors filles (3 500 m) et les juniors garçons (4 500 m).

Parallèlement, pour la Corse du sud, un tel championnat départemental s’est déroulé ce mercredi à Ajaccio et une autre épreuve suivra d’ici peu.

Ces deux championnats départementaux permettent en fait une sélection au championnat académique qui se déroulera le mercredi 7 décembre à Corte, qui lui-même sera qualificatif au championnat de France avec in fine pour représenter la Corse une équipe benjamine mixte (6 coureurs), une équipe minime mixte, une équipe lycée mixte et une équipe lycée pro mixte.