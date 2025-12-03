Sport et citoyenneté - Porto-Vecchio XV soucieux de l'environnement

Dans cette optique, après le tri des déchets lors des différents rassemblements de l'ovalie, le club de la Cité du Sel élargit son horizon en sensibilisant ses jeunes licenciés à la préservation du patrimoine naturel dans toute sa diversité. Ainsi ce samedi 29 novembre rendez-vous, à partir de 10 heures, avait été donné sur la plage du Benedettu pour une opération de nettoyage et de récolte des déchets. Un moment citoyen mais, également, convivial avec un spuntinu offert par le club de Porto-Vecchio XV.



Gérald Pescheux : "une meilleure gestion des déchets"



Pour Gérald Pescheux le président de Porto-Vecchio XV cette action est formatrice à plus d'un titre/

" Le label "club engagé "valorise les clubs qui s'impliquent dans des actions citoyennes. L'effort de la formation sportive se fait par la base au niveau des joueuses et joueurs. Pour Porto-Vecchio XV cela se traduit au travers de plusieurs vecteurs: l'éducation par le sport, la citoyenneté, l'inclusion, la santé et pour cette opération, la transition écologique. Porto-Vecchio XV s'investit pour réaliser une meilleure gestion des déchets lors des buvettes du mercredi ou celles de nos événements sportifs du samedi. Nous avons le souci de sensibiliser nos joueurs et joueuses au bien être environnemental. Nous privilégions la gestion écologique des espaces naturels proches de nos lieux de vie. Nous sensibilisons pour protéger ces endroits, vivre avec leurs caractéristiques et prendre conscience du problème des déchets, ce qui implique une réflexion sur nos modes de consommation et nos modes de vie. Cette opération au Benedettu a reçu l'aval de la mairie de Lecci qui nous soutient en fournissant le matériel et en mettant à notre disposition un camion pour le transport des déchets récoltés".