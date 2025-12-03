CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Stella Tagliati 03/12/2025 ​« Salon Impresa 2025 » : une 11ᵉ édition ambitieuse pour propulser les entrepreneurs corses » 30/11/2025 Logement social en Corse : Core in Fronte attaque frontalement Erilia, Action Logement et l’État 30/11/2025 Sport et citoyenneté - Porto-Vecchio XV soucieux de l'environnement 30/11/2025

Sport et citoyenneté - Porto-Vecchio XV soucieux de l'environnement


GAP le Dimanche 30 Novembre 2025 à 12:13

Dans le cadre de son label de "Club Engagé", Porto-Vecchio XV s'évertue à développer, auprès de ses membres et licenciés, une véritable conscience citoyenne



Sport et citoyenneté - Porto-Vecchio XV soucieux de l'environnement
Dans cette optique, après le tri des déchets lors des différents rassemblements de l'ovalie, le club de la Cité du Sel élargit son horizon en sensibilisant ses jeunes licenciés à la préservation du patrimoine naturel dans toute sa diversité. Ainsi ce samedi 29 novembre rendez-vous, à partir de 10 heures, avait été donné sur la plage du Benedettu pour une opération de nettoyage et de récolte des déchets. Un moment citoyen mais, également, convivial avec un spuntinu offert par le club de Porto-Vecchio XV.
 
Gérald Pescheux : "une meilleure gestion des déchets"
 
 Pour Gérald Pescheux le président de Porto-Vecchio XV cette action est formatrice à plus d'un titre/
" Le label "club engagé "valorise  les clubs qui s'impliquent dans des actions citoyennes. L'effort de la formation sportive se fait par la base au niveau des joueuses et joueurs. Pour Porto-Vecchio XV cela se traduit au travers de plusieurs vecteurs: l'éducation par le sport, la citoyenneté, l'inclusion, la santé  et pour cette opération, la transition écologique. Porto-Vecchio XV s'investit pour réaliser une meilleure gestion des déchets lors des buvettes du mercredi ou celles de nos événements sportifs du samedi. Nous avons le souci de sensibiliser nos joueurs et joueuses au bien être environnemental.  Nous privilégions la gestion écologique des espaces naturels proches de nos lieux de vie. Nous sensibilisons pour protéger ces endroits, vivre avec leurs caractéristiques et prendre conscience du problème des déchets, ce qui implique une réflexion sur nos modes de consommation et nos modes de vie. Cette opération au Benedettu a reçu l'aval de la mairie de Lecci qui nous soutient en fournissant le matériel et en mettant à notre disposition un camion pour le transport des déchets récoltés".






CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos