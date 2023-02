Sport automobile : Samedi 4 février la deuxième édition du Régional Fium'Orbu Castellu

Soixante quatre autos, 52 en moderne et 12 en VHC, composent la liste des engagés pour cette épreuve, organisée conjointement par l'ASA Terre de Corse et la Squatra di e Pieve, qui se déroulera sur une unique spéciale de 13,3 kilomètres, entre Casa Pieraggi et U Lugu di Nazza, au tracé, tout comme au revêtement, très varié que les équipages devront parcourir à trois reprises.

Un plateau où l'on compte la présence de sept R5, mais où n'apparait pas le vainqueur de la version inaugurale à savoir le Porto-Vecchiais Jean-Philippe Quilichini qui s'était imposé en 2022 avec une Skoda. A l'inverse Thomas Argenti, deuxième l'an passé, sera bien au départ avec une Ford Fiesta.



En lice, également Georges Moracchini qui avait complété le podium en 2022. Il sera au volant d'une Polo. A suivre, également, au sein de cette lutte pour le scratch, Joël Ottomani (Skoda) qui avait intégré le top cinq, et Jean-Michel De Meyer (DS3). Voilà qui promet une belle empoignade tout au long des trois spéciales.





Du côté des VHC, on devrait assister à un duel entre les M3, celles de Jacques Pinna, primé lors de la première édition, et de Dominique Pamart, et les Porsche de JB Botti sur le podium du dernier Tour de Corse Historique, Louis Antonini et Daniel Rognoni.

Verdict samedi en début d'après-midi.

Les vérifications techniques et administratives auront lieu vendredi de 14 heures à 19h30 à Ghisonaccia.



Le programme

- Vendredi 4 février: vérifications techniques et administratives.

- Samedi 5 février: ES1 Casa Pieraggi - u Lugu di Nazza (13,3 km) 1ere voiture à 9h25.

ES2 Casa Pieraggi - u Lugu di Nazza 1ere voiture à 12 heures.