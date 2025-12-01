Sport automobile - Le TDCH primé lors de l'International Historic Motoring Awards

Le week-end dernier se tenait à Londres la cérémonie de remise des trophées dans le cadre des International Historic Motoring Awards. Un rendez-vous très haut de gamme qui offre une vitrine sur le monde de l’historique dans son ensemble : des publications aux musées, en passant par les manifestations sportives dans toute leur diversité et bien d’autres domaines, et bien entendu les rallyes.



Pour la première fois, le Tour de Corse Historique faisait partie des épreuves nominées. La version 2025 du TDCH, qui s’est déroulée du 4 au 11 octobre, a battu des records de participation avec 400 équipages engagés.



Depuis plusieurs éditions, le Tour de Corse Historique relève le défi de la professionnalisation de son organisation pour proposer une épreuve qui monte en gamme, avec aujourd’hui une audience qui dépasse les simples limites hexagonales pour se situer au niveau européen et mondial.



En conjuguant des tracés innovants et de grande qualité, reprenant les spéciales mythiques, des paysages à couper le souffle et un plateau qui chaque année rassemble des pilotes de notoriété internationale, le TDCH s’est imposé au premier rang des grands rallyes historiques. Une notoriété saluée par les magazines spécialisés, au-delà de la presse française.



Cette progression a trouvé une juste récompense à Londres, où le Tour de Corse Historique a décroché le prestigieux prix du meilleur rallye historique pour l’année 2025, devançant des épreuves de renom aux quatre coins du globe. La délégation du Tour de Corse Historique, conduite par Marie-Ange Dini à la tête de l’équipe d’organisation, a donc reçu son trophée avec une évidente émotion et une certaine fierté.

