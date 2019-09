Spéculation, drogue, emploi, répression... : la vision de la Corse de demain de Ghjuventu libéra

Nous avons officialisé la création de Ghjuventù Libera, mouvement de jeunes de Corsica Libera aux Ghjurnate Internaziunale di Corti, il y a près d'un mois. Nous avions pour l'occasion organisé un débat sur notre conception de ce que devait être la Corse de demain, et les membres de notre bureau ont tour à tour pris la parole sur de nombreux sujets.



Le jour de l’officialisation de la création de Ghjuventù Libera, mouvement de jeunes de Corsica Libera aux Ghjurnate Internaziunale di Corti, son secrétaire, Matteo Giona,avait pros la parole pour parler de répression et du soutien, indéfectible, de la structure à l'ensemble des prisonniers et recherchés politiques Corses.

« Un mois plus tard - signalent les jeunes militantes - Matteo et Lisandru Petroni, tous les deux mineurs, ont été interpellés puis convoqués au commissariat de Bastia avant d'être placés en audition libre toute une journée au cours de laquelle notre secrétaire a refusé de se voir soumettre à un prélèvement d'ADN, refus qui s'inscrit dans notre ligne politique en ce qui concerne le fichage systématique dont sont victimes les militants politiques Corses depuis des décennies, refus qui en plus de l'affaire pour laquelle il était entendu lui vaudra des poursuites judiciaires.»



« Nous pourrions aujourd'hui dénoncer devant vous cette répression, - continuent - mais il n'en sera rien, nous ne donnerons pas tête à ces provocations et à ces tentatives d'intimidation.»



« Qu’à l'Etat plaise ou pas, - affirment les jeunes - notre jeunesse est déterminée à concrétiser ses aspirations, elle ne se laissera ni museler, ni criminaliser.



Nous avons d'ores et déjà entamé en interne une réflexion sur des nouveaux procédés, de nouvelles manières de lutter, même si nous ne délaisserons pas pour autant les méthodes classiques de mobilisation populaire.



En ce sens, nous appelons l'ensemble des jeunes qui désirent faire progresser nos idées et les traduire dans les faits à nous rejoindre et a travailler à nos côtés. »



Spéculation, drogue, langue, précarité, corsisation des emplois, réchauffement climatique, répression, nombreux sont les thèmes sur lesquels le mouvement souhaite travailler.



Une réunion de notre structure se tiendra le 15 Septembre prochain à partir de 11h00 au local de Corsica Libera à Corti.



« Nous appelons l'ensemble des jeunes indépendantistes Corses à franchir le pas, à rejoindre Ghjuventù Libera, que ce soit en participant a la réunion du 15 Septembre,ou en nous contactant sur les réseaux sociaux. »