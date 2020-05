Soutien des chasseurs de Haute-Corse au président de la Fédération Nationale des Chasseurs Willy Schraen

«Au nom des 9000 chasseurs du département, notre fédération apporte son plein et entier soutien à Willy Schraen » souligne Jean-Baptiste Mari, la FDC Haute-Corse. «La Fédération de Haute-Corse partage complètement ses propos et dénonce l'intolérance d'un nombre croissant d’ayatollahs qui prétendent comprendre la nature plus les autres et ne reculent devant aucun moyen pour imposer leur diktat. Hè detta!»

Le président de la Fédération Nationale des Chasseurs Willy Schraen ainsi que sa famille viennent d'être mis sous protection policière suite à des menaces par des animalistes extrémistes. L'origine de ces agressions remonte à la publication d'une vidéo où le Président Schraen interrogé sur le problème des chats errants dans la nature évoque leur impact énorme sur la petite faune et propose qu'on puisse les capturer vivant à plus de 300 mètres des maisons. «D'innombrables études scientifiques ont démontré la réalité de cet impact sur la faune sauvage, et même la Ligue pour la Protection des Oiseaux, qui n’est pourtant pas la première amie des chasseurs, fait le même constat! Les propos du président national, qui a lui-même des chats à la maison, ont été par la suite savamment déformés par certains médias et surtout les réseaux sociaux » tient à faire remarquer Jean-Baptiste Mari