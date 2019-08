Soldes d’été : bilan mitigé en centre ville à Ajaccio

La période des soldes estivaux touche bientôt à sa fin. Il faut se hâter pour profiter des dernières bonnes affaires avant le 20 août prochain. Le petit commerce du cœur de ville d’Ajaccio connaît depuis plusieurs années une baisse des ventes et des difficultés.



Vente en ligne et grands centres commerciaux en périphérie ont été pointé du doigt. La période des soldes et la saison touristique étaient donc très attendues.

Pourtant, les commerçants se disent une nouvelle fois déçus. Pour Marine qui tient un magasin sur le cours Napoléon, le bilan n’est pas extraordinaire : « Nous avons réalisé quelques bonnes ventes avec l’arrivée des touristes mais il faut reconnaître qu’à part cela nous n’enregistrons pas une différence notable entre la période des soldes et celle hors solde annuelle ».

Certains commerçants du cœur de ville et de la rue Fesch ont essayé de se démarquer et chacun à sa méthode : « Il faut une boutique bien rangée et claire, nous dit Marion, une vendeuse. Avec des prix bien affichés pour que les clients s’y retrouvent ».

Pour Anna, une autre vendeuse un peu plus loin, « Il faut des promotions intéressantes et de bonnes affaires avec une bonne présentation pour une meilleure attractivité ».



Malgré tout cela, les boutiques du centre ville ajaccien sur plusieurs rues sont malheureusement unanimes, les soldes n’ont pas davantage attiré la clientèle locale.



Certains ont pourtant trouvé leur bonheur comme Sophie, mère de famille avec un petit budget qui en a profité pour refaire la garde robe de ses enfants : « La rentrée scolaire approche, j’en ai profité pour acheter quelques petites affaires pour mes enfants. J'ai trouvé des cartables pas chers et j'ai aussi pu leur renouveler leurs vêtements grâce prix abordables ».

Mais certains n’ont tout simplement pas le temps de se rendre dans les magasins comme Adrianna qui est saisonnière : « J’ai un emploi du temps très chargé, je me suis rabattue malheureusement sur les soldes sur Internet par manque de temps pour faire les boutiques mais aussi par facilité en ayant plus de choix sur des marques dont j’ai l’habitude. »

La période des soldes semble donc ratée pour le cœur de ville ajaccien qui vient confirmer une situation déjà critique depuis quelques temps.

Léa Quatelive