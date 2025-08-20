Solaro : collision entre une voiture et deux… vaches sur la RT 10
C.-V. M le Mercredi 20 Août 2025 à 06:38
Un accident de la circulation s’est produit ce mercredi à 4h16 sur la RT 10, à hauteur de Solaro, devant la mairie annexe. Une voiture est entrée en collision avec deux vaches.
L’accident a causé la mort des deux animaux. Les deux occupants du véhicule, âgés de 20 et 21 ans, ont été légèrement blessés. Le premier souffrait de douleurs à la clavicule, le second n’a pas nécessité de transport médical.
Les secours ont mobilisé un VSAV et un VSRM des sapeurs-pompiers de Ghisonaccia. La gendarmerie était également présente sur les lieux.