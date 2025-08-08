Sisco reçoit une délégation italienne pour célébrer Santa Ghjulia

Dans le cadre du projet transfrontalier « U Chjassu di Santa Ghjulia », la commune de Sisco reçoit pour trois jours une délégation venue de Livourne. Elle est composée notamment de Mgr Simone Giusti, évêque de Livourne, de Don Donato Mollica, archiprêtre de Livourne et chevalier du Saint-Sépulcre, ainsi que du père Michel Magdeleine, curé de l’Unité paroissiale de Brando et recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lavasina. Ils concélébreront ce vendredi à 18 heures une grand-messe chantée en français, corse et italien par la chorale de Sisco.



Ce déplacement s’inscrit dans le prolongement des liens noués en mai dernier à Livourne, où le maire de Sisco et président des maires de Haute-Corse, Ange-Pierre Vivoni, avait été invité d’honneur. L’Associazione Il Cammino di Santa Giulia, créée en 2017, œuvre à la promotion d’un pèlerinage en Italie dédié à sainte Julie, patronne de la Corse et de Livourne. Le « chemin » actuel relie Livourne à Brescia sur 520 kilomètres et accueille environ 30 000 pèlerins par an. L’objectif est désormais de prolonger l’itinéraire en Corse, sur 110 kilomètres, de la Balagne à Bastia, en passant par une cinquantaine de communes comme Calvi, Corbara ou Sisco. Ouvert aux marcheurs, cavaliers et cyclistes, le parcours pourrait voir le jour en 2026, avec un tampon remis à chaque étape pour attester du passage.



Sainte Julie, originaire de Carthage et morte en martyre à Nonza au IIIe siècle, est honorée chaque 22 mai. Ses reliques, transférées au fil des siècles entre la Corse, l’île de Gorgone, Livourne et Brescia, demeurent un symbole fort pour les deux rives de la Méditerranée.



En mai, lors de la signature de la convention entre Sisco et Livourne, une croix de la Maison Padovani, offerte par M. et Mme Aubert, avait été remise aux autorités religieuses italiennes. Elle a depuis ouvert la procession de Santa Giulia à Livourne et trône désormais dans la cathédrale.



En marge de la messe de ce vendredi, le maire de Sisco présentera au public les nombreuses reliques conservées dans l’église Saint-Martin. La délégation italienne sera également reçue au musée de Bastia par Philippe Peretti, adjoint au maire délégué au patrimoine.



Le programme se poursuivra samedi par des étapes à Urtaca, Speloncato, Belgodère et Corte, où une messe sera célébrée à 19 heures en présence du cardinal Bustillo.

