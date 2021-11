"Sirocco", le festival des rencontres des cinémas arabes d'hier et d'aujourd'hui, sur toute la Corse

Créée en juin 2019, Sirocco est une association de médiation culturelle et sociale dont l’objet est de mettre en place des « Rencontres des cinémas arabes d’hier et d’aujourd’hui ». Née d’un intérêt commun de ses membres fondateurs pour les cultures arabes et berbères à travers

l’image et le cinéma, cette association souhaite donner une visibilité et un espace à ces cinémas peu connus en Corse.

Elle tend à favoriser une meilleure connaissance des cultures arabes et encourager les échanges autour des films réalisés au (ou sur le) Maghreb, au Proche-Orient, au Moyen-Orient et au sein des diasporas arabo-berbères.

SIROCCO a pour vocation, dans le cadre des « Rencontres des cinémas arabes d’hier et d’aujourd’hui » de faire découvrir et redécouvrir un cinéma parfois méconnu, d’accueillir des réalisateurs, des acteurs mais aussi des écrivains, des historiens ou des musiciens, d’animer un espace d’échanges auprès d’un large public



A noter que le film ouverture Burning Casablanca sera projeté en présence du réalisateur Ismaël El Iraki et que les frères Arab et Tarzan Nasser, qui seront aussi à Ajaccio pour la projection de Gaza Mon amour seront également présents sur l'ensemble de l'itinérance du festival qui va se déplacer à Prunelli-di-Fium'Orbu, Lisula et Corti.



A retenir aussi que le dimanche 21 novembre 2021 l'Ellipse, proposera les projections entres autres d'une série de courts métrages corses qui traitent de la thématique du racisme en présence des réalisateurs Marie Cristiani, Alexandre Oppecini, Dominique Degli-Esposti.