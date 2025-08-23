Série d’interventions pour les sauveteurs en mer de Propriano

Les conditions météorologiques, marquées par une houle d’ouest atteignant par moments les deux mètres, ont rendu la journée délicate. Plusieurs opérations ont ainsi été menées dans le secteur de Porto-Pollo, pour porter assistance à une personne blessée lors d'une baignade qui a été évacuée vers le centre hospitalier de Sartène, pour secourir plusieurs nageurs en difficulté sur la plage du Robinson et des baigneurs en difficulté sur la plage de l’Avena de Sartène et, enfin, un canot et un kayak avec deux personnes à bord au large de Propriano.

Ces opérations ont mobilisé les Patrouilleurs de Surveillance et de Sauvetage SNS 7012 du Valinco et SNS 731 Ville de Sartène – Cità di Sartè. Sur la plage de l’Avena à Tizzano, une équipe terrestre a également été prépositionnée en relais du SNS 731 durant toute la journée.

Au total, plus de huit personnes ont été secourues ou assistées, dont un blessé évacué par les sapeurs-pompiers vers l’hôpital de Sartène.