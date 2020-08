Sénatoriales : Joseph Castelli soutient la candidature d'Anthony Alessandrini

Son communiqué

« Après 45 ans de carrière publique et après avoir œuvré pendant tout ce temps auprès de nos concitoyens, il m’a semblé qu’il était temps pour moi de laisser la place aux jeunes.

La vie politique, elle, continue.

Nous aurons dans quelques semaines à désigner mon successeur.

Je demande à Anthony Alessandrini, que je soutiens, de créer les conditions de rassemblement le plus large possible afin de continuer à pouvoir faire entendre la voix de la jeunesse et de la Corse compétente au Palais du Luxembourg »