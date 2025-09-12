Sécheresse : la situation continue de se détériorer dans l’Extrême-Sud de la Corse

MP le Vendredi 12 Septembre 2025 à 18:49

Malgré quelques pluies récentes, la sécheresse s’aggrave dans l’Extrême-Sud de la Corse, où les barrages de l’Ospedale et de Figari atteignent des niveaux historiquement bas. Lors d’un point presse ce vendredi 12 septembre dans l'après-midi, le directeur de cabinet du préfet de Corse-du-Sud a indiqué que la situation demeure fragile et reste conditionnée à l’arrivée prochaine des précipitations.