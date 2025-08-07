La sécheresse s’accentue dans l’Extrême-Sud de la Corse

Une période plus chaude que la normale et un indice d’humidité des sols qui ne remonte pas. Ce jeudi, le directeur de cabinet du préfet de Corse-du-Sud, Florian Straser, a fait un point sur la sécheresse dans le département, après l’organisation d’un comité de ressources en eau en début de semaine. Une nouvelle réunion qui a permis de confirmer une tendance qui n’a pas évolué depuis le début de l’été, avec des températures supérieures aux normales de saison, malgré quelques périodes plus fraîches, et une absence marquée de précipitations.



« La situation dans l'Extrême-Sud, notamment sur les secteurs de Bonifacio et Porto-Vecchio, reste très préoccupante. La sécheresse y atteint très clairement à un niveau historique, avec des secteurs où on dépasse désormais largement les 60 jours sans précipitations et donc des sols et une végétation extrêmement secs », a par ailleurs souligné Florian Straser.



Malgré l’absence de précipitations, il a cependant indiqué que les « cours d'eau du département restent en général dans une situation plutôt satisfaisante, notamment grâce aux précipitations qu'on a connues dans les hauteurs ». Mais si les principaux barrages de Tolla et du Rizzanese restent à niveau de remplissage de plus de 90% chacun, « ce qui, pour l’instant écarte toute inquiétude pour la région d'Ajaccio », selon le directeur de cabinet du préfet, les choses sont à nouveau plus inquiétantes dans l’Extrême-Sud. « Les retenues d’eau de l’Ospedale et de Figari sont à 47% de remplissage. C’est largement en dessous des années précédentes, et c'est en dessous des années de référence de sécheresse que sont 2003 et 2017. Avec un stock aussi bas, on a un vrai risque de dégradation de la qualité, c'est à dire de contamination par des bactéries, donc on a une surveillance très régulière de l'OEHC pour garantir qu'il n'y a pas de conséquences sur la potabilisation de l'eau », a-t-il expliqué en appuyant : « C’est un message vraiment de vigilance qui se renforce de jour en jour, puisque plus on va diminuer le stock, plus ce risque va devenir important. À l’heure actuelle, selon les prévisions, l’état des stocks sera suffisant pour l'été, mais il y aura une potentielle atteinte du seuil minimal de sécurité vers la fin septembre voire mi-octobre s'il n'y a pas de précipitations conséquentes d'ici là sur le secteur ». Un scénario qui reste toutefois stable grâce à une « vraie diminution du niveau de consommation d'eau potable sur l'Extrême-Sud depuis le passage en alerte sécheresse ». « On constate une diminution de 5% de la consommation d'eau depuis deux semaines, et surtout une diminution de plus de 10% par rapport à ce qui est observé habituellement au même moment l'année dernière qui est globalement le pic de la saison en termes de consommation », précise Florian Straser en se félicitant : « Les gens ont joué le jeu sur la consommation et les restrictions qui ont été imposées ont été efficaces. Il faut désormais poursuivre ces restrictions afin de préserver la ressource en eau pour passer cette saison ». De façon générale, le directeur du préfet salue d’ailleurs le civisme de la population, puisque les contrôles renforcés des forces de l’ordre dans l’Extrême-Sud ont permis de constater que l’arrêté d’alerte sécheresse a été globalement respecté.



Afin de poursuivre ces efforts, le département reste d’ailleurs placé en alerte sécheresse. « Il n'est pas prévu bien évidemment de diminuer le niveau d'alerte, de repasser à un niveau de vigilance et il est même possible en fonction de l'évolution des prochaines semaines que l'on passe à un niveau d'alerte renforcée qui déclencherait de nouvelles restrictions plus fortes », pose ainsi Florian Straser.