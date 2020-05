Scola di Cantu Citàdell'Anima : le deuxième Clip collectif des Confinés lundi

Le travail est initié et encadré par Anaïs Gaggeri, coach vocal et chef de chœur, et la réalisation est #madeincasa, assuré par Citàdell'Anima, avec des moyens accessibles à tous (tout est monté et mixé sur smartphone !).

Cette énergie, et cette unité préservée en ces temps difficiles font chaud au cœur ! Nous félicitons déjà tous les participants pour leur implication !!

Citàdell'Anima communique dès à présent son calendrier de déconfinement, dans le respect des règles sanitaires et pour la sécurité de tous.

Ainsi la Classe de Chant se poursuivra à distance jusqu'au 20 août. Cette option est adaptable et personnalisable, et peut déboucher chaque mois sur la réalisation d'un clip #madeincasa.

L'option à distance sera renouvelée en septembre et possible à l'année pour ceux qui sont loin ou ne peuvent se déplacer par exemple.

Côté suivi scolaire, des cours d'été seront proposés aux enfants non scolarisés, dès juin, dans le respect strict des règles d'hygiène (cours individuels, port du masque etc...).