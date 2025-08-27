Scola Corsa s’installe à Lucciana et poursuit son expansion en Corse

Une cinquième école Scola Corsa s’apprête à ouvrir ses portes à Lucciana, accueillant des enfants de la très petite à la moyenne section dans un enseignement immersif 100 % en langue corse. Après Bastia, Biguglia, Sarrola-Carcopino et Corte, cette nouvelle implantation marque une étape supplémentaire dans le développement de l’enseignement immersif en langue corse. “Nous avons déjà sept enfants inscrits, et nous pouvons encore en accueillir entre trois et cinq”, précise Anna-Catalina Santucci, la coordinatrice du réseau. La capacité d’accueil, comme pour les autres établissements, reste volontairement limitée la première année, afin d’assurer une prise en charge individualisée des tout-petits dans un environnement linguistique nouveau.





L’ouverture de cette nouvelle école a été rendue possible grâce à un partenariat avec la mairie de Lucciana. “Il y a des discussions avec les municipalités pour savoir si elles sont prêtes à nous accueillir et à nous mettre des locaux à disposition, et la mairie de Lucciana a tout de suite été partante. Pour nous, c’est essentiel, parce qu’on ne peut pas ouvrir une école n’importe où : il faut des locaux qui soient aux normes pour accueillir des enfants.” La présence de cette nouvelle école sur le territoire bastiais renforce également un autre objectif du réseau : la création, à moyen terme, d’un collège immersif. “Le but, avec trois écoles dans la région, c’est de créer plus tard un collège.”





Un réseau en pleine expansion





Lancée en 2021, l’association Scola Corsa s’inscrit dans le sillage du réseau Eskolim, qui rassemble les écoles immersives en langue régionale à travers la France, comme le basque, le breton, le catalan, l’occitan ou encore l’alsacien. Les deux premières écoles corses ont ouvert à Bastia et Biguglia, avec respectivement 15 et 10 élèves. Depuis, le réseau s’est élargi progressivement à Sarrola-Carcopino et Corte. “Cette année, on a plus de 90 élèves à Bastia, 60 à Biguglia sur trois classes, une trentaine à Sarrola-Carcopino sur deux classes et 25 à Corte sur deux classes également.”





Dans ces écoles, l’apprentissage se fait entièrement en langue corse. L’objectif est de former de véritables locuteurs corsophones, dans un contexte où l’exposition à la langue reste très faible. “On se rend compte que si on veut former des locuteurs parfaitement bilingues, les écoles bilingues ne suffisent pas. Même en étant dans une école immersive de la maternelle jusqu’au CP, le taux d'exposition des enfants à la langue corse n'est que de 12%. Si on est dans du bilingue, on est malheureusement encore bien en dessous, ce qui ne suffit pas pour former de véritables locuteurs parfaitement corsophones.”





Malgré cela, les progrès des enfants sont rapides. Dès la petite section, la compréhension s’installe naturellement, et l’expression orale suit en quelques mois. “Au bout de quelques semaines, ils comprennent les consignes, et ils commencent à parler corse après quelques mois. De plus, en voyant les adultes et leurs camarades parler corse, ils le parlent aussi dans les couloirs de l'école, dans la cour de récréation, et même lorsqu'ils se retrouvent en extérieur pour des fêtes ou des anniversaires, ils ne vont même pas y réfléchir. Ça permet effectivement de créer des locuteurs naturels et qui font ça de manière spontanée et sans s'inquiéter s'ils vont bien parler ou pas, comme pourraient peut-être le faire des adultes.”



Cette immersion repose sur une méthode centrée sur l’exemple et l’accompagnement. “La majorité des enfants et de leurs parents ne sont pas corsophones. On s’aide beaucoup d’images, de gestes, de jeux, de théâtralisation… On leur parle uniquement en corse, mais ils savent qu’ils peuvent répondre en français s’ils le souhaitent. Il n’y a jamais de blocage car ils se sentent compris.”

Pour suivre la progression des élèves, chaque établissement ouvre un nouveau niveau chaque année. Cette année, Bastia compte désormais une classe de CE2, et Biguglia ouvre une classe de CE1 à la rentrée. Sarrola-Carcopino arrive au CP et Corte à la grande section de maternelle. Le réseau continue ainsi de s’étendre tout en préparant les futures implantations. “On reçoit des demandes de parents dans toute l’île, de Porto-Vecchio à la Balagne. L’objectif est clair : développer un maillage insulaire pour proposer cette alternative partout.”

