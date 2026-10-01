Scola Corsa : L’Exécutif corse annonce de nouvelles discussions avec l’Etat pour régler les questions en suspens

Une double contractualisation

C’est comme d’habitude, Gilles Simeoni, qui répond sur ce dossier dont il a la charge. Il rappelle que le désaccord porte sur l’interprétation des critères visés dans le rescrit préfectoral. « Le préfet de Corse et donc l’État ont considéré jusqu’à ce stade que l’accord ne valait qu’à périmètre constant. Nous sommes en désaccord sur cette interprétation. Nous n’avons pas fait tout ce que nous avons fait pour que Scola corsa reste dans son épure actuelle. L’idée est bien de permettre au réseau de se développer ». Le conseiller exécutif confirme qu’il s’est entretenu en fin d’été sur ces sujets avec la rectrice, la ministre de la décentralisation et des collectivités locales en charge du dossier de la Corse, Françoise Gatel, et le ministère de l’éducation nationale. « Au terme de cette réunion, un accord a été pris : d’abord de réinscrire le traitement de Scola Corsa dans la vision globale du développement de l’enseignement immersif. C’est important ! L’assemblée de Corse s’est exprimée à plusieurs reprises de façon unanime en faveur de la généralisation de l’enseignement immersif dans le système éducatif public et d’un soutien, comme il mérite de l’être, de l’enseignement associatif Scola Corsa, surtout lorsque l’on sait le rôle d’aiguillon et de locomotive qu’il continue de jouer dans l’enseignement immersif. Cette problématique a été prise en compte par le gouvernement qui a accepté le principe d’une double contractualisation : une contractualisation sur une période de cinq ans concernant le développement de l’enseignement immersif dans le système éducatif public et une contractualisation tripartite Scola Corsa-Etat-CdC ».



Pas de trous dans la raquette

Gilles Simeoni explique « l’immense avantage » d’une telle contractualisation qui « permettra à l’association, d’abord de présenter sa vision de son développement, co-construite et partagée par l’État et la CdC, ensuite de programmer le développement sur une période de cinq ans afin de garantir que les moyens nécessaires, notamment budgétaires et en contractualisation de postes, soient mis à disposition de Scola Corsa. Le deuxième avantage est que cette double contractualisation permettra d’avoir une vision d’ensemble et donc un maillage du territoire en concertation avec les équipes pédagogiques et avec les communes qui veulent développer une offre immersive globale aussi bien dans l’enseignement public que dans l’enseignement associatif ». Le but, ajoute-t-il, est d’éviter « les trous dans la raquette », c’est-à-dire des zones sans enseignement immersif et des zones, comme l’avait dénoncé le précédent recteur, où l’ouverture d’un site immersif associatif se fait au détriment de l’enseignement public, allant jusqu’à provoquer la fermeture d’un site bilingue. Il annonce que la rectrice va être mandatée pour engager ces trois discussions : le solde de 288 000 €, les six postes en suspens et la contractualisation. « Il n’échappe à personne qu’il y a, en ce moment, une forte poussée de fièvre dans les lycées, l’Education nationale à Paris est plutôt mobilisée sur cette question, mais, ce matin même, il m’a été confirmé qu’avant la fin du mois, cette discussion sera engagée pour une finalisation en fin d’année afin que la contractualisation puisse se déployer de 2026 à 2032, comme cela était convenu avec le gouvernement ».



N.M.