Sari-Solenzara : la RT10 fermée à la circulation après un accident de la circulation

MP le Mercredi 10 Septembre 2025 à 12:57

Un accident de la circulation impliquant deux véhicules s'est produit ce mercredi aux alentours de 11h20 sur la commune de Sari-Solenzara, à hauteur de Cala d'Oru. D'importants moyens sont engagés sur place. La circulation sur la RT10 a été coupée en milieu de journée.