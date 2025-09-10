Sari-Solenzara : la RT10 fermée à la circulation après un accident de la circulation

Un accident de la circulation impliquant deux véhicules s'est produit ce mercredi aux alentours de 11h20 sur la commune de Sari-Solenzara, à hauteur de Cala d'Oru, indique le Service d'Incendie et de Secours de Corse du Sud.
15 sapeurs-pompiers sont actuellement engagés sur place avec trois VSAV, un véhicule de désincarcération et trois véhicules de commandement.
Selon la préfecture de Corse-du-Sud, un véhicule de la Sécurité Civile transportant trois militaires est impliqué dans cet accident.
Un premier bilan fait état de quatre blessés, dont deux urgences relatives. Une victime de l'accident est toujours en cours de bilan et de désincarcération.
Afin de faciliter le travail des secours, la circulation a été coupée durant quelques minutes sur la RT10 à la mi-journée.
15 sapeurs-pompiers sont actuellement engagés sur place avec trois VSAV, un véhicule de désincarcération et trois véhicules de commandement.
Selon la préfecture de Corse-du-Sud, un véhicule de la Sécurité Civile transportant trois militaires est impliqué dans cet accident.
Un premier bilan fait état de quatre blessés, dont deux urgences relatives. Une victime de l'accident est toujours en cours de bilan et de désincarcération.
Afin de faciliter le travail des secours, la circulation a été coupée durant quelques minutes sur la RT10 à la mi-journée.
🚨 ACCIDENT DE LA ROUTE - SARI-SOLENZARA 🚨— Préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud (@Prefet2A) September 10, 2025
Un véhicule logistique de la sécurité civile a été impliqué dans un accident sur le territoire de la commune de Sari-Solenzara.
📍 BILAN PROVISOIRE :
• 3 militaires à bord
• 2 urgences relatives (UR)
• 1 victime actuellement en… pic.twitter.com/WzdkI86GJm