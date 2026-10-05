Santé mentale : en Corse, l’art au cœur de la sensibilisation

Informer le grand public et le sensibiliser aux questions de santé mentale : c’est l’objectif de la 37e édition des semaines d’information sur la santé mentale (SISM), qui se déroule cette année du 5 au 18 octobre. Pendant deux semaines, associations, citoyens et professionnels organisent plusieurs milliers de manifestations à travers le territoire. En corse, cette nouvelle édition réunit cette année 69 partenaires autour de 69 actions. « Ça permet de mettre en exergue les actions que font les différents acteurs de la santé mentale sur le territoire insulaire pour accompagner les personnes qui ont des troubles et celles qui n’en ont pas », explique Lyvia Cosimi, chargée de communication au sein de Promotion Santé Corse.





Les actions, proposées à Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio, Bonifacio, en Balagne, dans le Sartenais Valinco, à Corte et en Plaine orientale ont pour but d’agir en prévention et de promouvoir une bonne santé mentale. « On va parler aux lycéens, aux collégiens, aux enfants dans les écoles, mais aussi au reste de la population. On n’est pas dans un aspect curatif où on veut soigner les gens, on est vraiment dans de la prévention, par exemple en expliquant la manière dont on peut éviter de tomber dans certains troubles comme l'anxiété ou le burn-out. Il faut banaliser le terme santé mentale. Il ne faut pas le voir avec un terme qui peut être inquiétant ou associé à la maladie. Il faut parler de notre bien-être au quotidien, de la façon dont on s’épanouit dans notre milieu de vie », détaille Lyvia Cosimi.





L’art pour mieux parler de santé mentale





Tous les ans, les semaines d’information sur la santé mentale s’articulent autour d’une thématique particulière. Cette année, elles mettent en lumière les liens entre art et santé mentale. Musique, danse, cinéma, peinture, théâtre, photographie… pour l’équipe de Promotion Santé Corse, l’art peut être « un élément fédérateur ». « C’est un vecteur de partage et ça permet aux gens qui n’ont pas forcément les capacités d’exprimer leur ressenti de le faire d’une autre manière que verbalement », précise Lyvia Cosimi en prenant pour exemple le dessin ou le théâtre. « On voit beaucoup de coloriages pour adultes, ça permet peut-être d’être plus relaxé le soir. On aura une pièce de théâtre à Bastia dont l’auteur a eu des troubles psychiatriques et le théâtre l’a aidé à mieux aborder le quotidien. On aura aussi beaucoup de créations d’œuvres avec des jeunes qui vont être exposées à Porto-Vecchio ou à Ajaccio, et des expositions qui ont été travaillées pendant quelques mois avec des personnes qui participent à des ateliers d’art dans des structures associatives. »





À Ajaccio, les semaines d’information sur la santé mentale proposeront notamment, et pour la première fois en Corse, un Festival du Film Social. Organisé par le service éducatif Ponticelli du centre hospitalier de Castelluccio, l’événement se compose de projections et d’échanges autour des métiers du secteur social. « À l’issue de la projection, il y a un débat avec les soignants, les professionnels du social, le milieu associatif, pour déstigmatiser la santé mentale parce que ça nous concerne tous », indique Mattea Nucci. « C'était un projet qui nous tenait à cœur. Passer par le cinéma, ça permet de rendre le sujet plus accessible, en montrant tout ce qu’on ne voit pas d’habitude. »





Le programme des semaines d’information sur la santé mentale

