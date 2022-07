Santé en Corse : Core in Fronte monte au créneau

Mais ce problème serait en passe d’être solutionné par un « projet porté par le Groupement d’Intérêt Public du Service de scintigraphie de l’hôpital de Castellucciu et par un industriel développant un système de transport innovant et écologique pour le produit radio-pharmaceutique ». Ce projet aurait été présenté à l’ensemble des acteurs concernés, dont l’Exécutif, qui, selon Core in Fronte « pourrait agir dans ce dossier ».



À la lumière de ces nouveaux éléments, le mouvement nationaliste demande donc à ce que la Corse soit dotée « dans un temps court » de deux Tepscan, un à Ajaccio et un à Bastia, d’un bâtiment cyclotron et du système de transport permettant l’approvisionnement en produit pharmaceutique du deuxième appareil. Core in Fronte exige par ailleurs « un engagement ferme et décisif du Conseil Exécutif de Corse auprès du Ministère français des Solidarités et de la Santé et de son appendice, l’ARS » quant à la concrétisation de la motion votée par l’Assemblée de Corse. Enfin, il demande la « prise en compte par le Conseil Exécutif du projet du GIP ainsi que l’étude financière nécessaire à la réalisation d’un tel projet ». Selon ses concepteurs, son coût serait estimé à « environ 15 millions d’euros », sur sept ans.