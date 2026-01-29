Santé : Le projet de création du Centre hospitalier universitaire de Corse en bonne voie

Des avancées notables

Dans le domaine de la formation, l’avancée la plus significative a été la mise en place en septembre dernier du premier cycle complet de médecine à Corti « pour lequel je me suis personnellement impliquée. Une étape importante pour notre île, car former les futurs médecins le plus longtemps possible sur place, nous le savons, favorise leur installation », assure Bianca Fazi. 74 % des étudiants des promotions 2005–2011 en médecine générale sont revenus s’installer en Corse, contre 44% pour les étudiants d’autres spécialités. La conseillère exécutive rappelle que « la Corse a mis 20 ans à obtenir le premier cycle des études de médecine après la première année ». La Collectivité de Corse a financé trois nouvelles formations, deux mises en place en septembre 2025 : une école de cadres de santé et un DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique à Aiacciu. Une formation d’infirmières de bloc opératoire (IBODE) ouvrira à Bastia en septembre 2026. Des avancées notables également dans le domaine de la recherche avec la création en mars 2026 à l’Università di Corsica d’un Institut de recherche en santé (IRS). « Il aura pour objectif d’héberger les données, coordonner et développer l'ensemble des activités de recherche en santé, y compris la recherche menée dans les hôpitaux ». Trois axes prioritaires sont identifiés comme structurants pour la Corse : la santé publique, l’infectiologie, et le vieillissement. La création d’une chaire hospitalo-universitaire sera également inaugurée au printemps 2026 afin de renforcer la visibilité de la recherche en santé.



Une mise en œuvre opérationnelle

La conseillère exécutive relate ensuite les échanges avec les acteurs de la création du CHU de Guyane, lui aussi multisites. « Des échanges, particulièrement inspirants qui nous confortent dans notre approche de structuration progressive de la gouvernance ». Elle souligne « le calendrier particulièrement accéléré de Guyane, moins d’un an entre la création d’un groupement de coopération sanitaire en juillet 2024, la transformation en CHR, en mars 2025, suivie de la signature de la convention hospitalo-universitaire en juin de la même année. Tout peut donc s’enchaîner très vite ». Elle prévient qu’un simple décret entérinant la création du CHU et l’adoption du projet de loi ne suffiront pas. « Les échanges avec le gouvernement devront se poursuivre afin d’aboutir à la mise en œuvre opérationnel du projet ». Les prochaines étapes reposent sur le déclenchement d’une mission interministérielle des différents ministères concernés - la Santé, l’Enseignement supérieur et la Recherche - pour préfigurer les contours du futur CHU, ainsi que les décrets afférents. Une perspective qu’elle juge « raisonnable. Les prochaines années seront déterminantes ». Avec pour ambition affichée : « la consolidation institutionnelle, le renforcement de la recherche en s’appuyant sur le futur Institut de recherche en santé, la poursuite de l’universitarisation avec l’objectif d’un second cycle de médecine, la modernisation des infrastructures… ». Et Bianca Fazi de conclure : « Ce projet constitue un pilier essentiel de notre stratégie de santé, un levier majeur pour la cohésion sociale et le développement vertueux et durable de notre île. L’Exécutif est déterminé à mener ce projet à son terme avec l’ensemble des acteurs de l’île pour garantir, aux générations d’aujourd’hui et de demain, un système de santé conforme aux enjeux du XXIe siècle ».



Une promesse d’excellence

Le sujet faisant consensus, le débat fut court. Chantal Pedinielli pour le groupe U Soffiu Novu, aborde la question de la taille critique, du choix des sites et de la garantie de l’opérationnalité. « On ne compte plus les demandes d’implantation Corse d’un TEP scan, on est tous montés au créneau dans cet hémicycle, alors que le financement pourrait être assuré par le non-déplacement des patients insulaires sur le continent », déplore-t-elle. Avant de questionner sur l’Institut de recherche en santé : « N’y a-t-il pas une articulation à effectuer avec l’ORS (Observatoire régionale de santé) dont le financement est assez chaotique ? Où en sommes-nous du Registre des cancers qui peut s’avérer précieux dans la perspective de ce CHU ? ». A sa suite, le groupe majoritaire réaffirme la nécessité d’un CHU. Elisa Tramoni insiste sur la possibilité de retour des étudiants corses. « Au sortir des premières études de santé à l’Università di Corsica, nos étudiants sont contraints de partir sur le continent pour poursuivre leur cursus. Or, cela engendre pour eux des coûts importants de logement et de déplacement. La création d’un CHU in situ pourrait pallier ce genre de problème. Elle permettrait de générer des emplois en adéquation avec les besoins d’un territoire et d’offrir de réelles perspectives de carrière à nos diplômés parce que, bien souvent, le lieu de formation devient le lieu d’exercice ». Pour le Dr Danielle Antonini, c’est « cet ensemble cohérent, soins/formation/recherche, qui donnera au futur CHU sa légitimité et sa capacité d’attraction ». Mais, avertit-elle, cela suppose « un engagement constant dans la durée, une mobilisation de l’ensemble des acteurs autour d’une vision partagée, car au-delà des infrastructures, c’est une promesse que nous faisons à nos concitoyens, celle d’une Corse qui ne renonce pas à l’excellence en matière de santé, qui investit dans sa jeunesse, ses soignants et dans la dignité de ses patients ». Et de conclure à son tour : « Même si le chemin est encore long, ce rapport est une feuille de route qui nous invite à transformer une ambition politique en projet concret pour la Corse, à garantir l’égal accès aux soins, améliorer la sécurité sanitaire et renforcer l’autonomie sanitaire de l’île ».



N.M.