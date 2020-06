Santé : CGT, FO et STC se mobilisent le 16 juin devant l'hôpital de Bastia

« Nous échangerons sur la situation de l’hôpital, les revendications salariales, le SEGUR de la Santé » souligne Josette Risterucci de la CGT-Santé qui précise bien que les mesures barrières seront respectées lors de ce rassemblement du personnel.

Ce mardi 16 juin, des manifestations sont prévues dans toute la France pour soutenir les soignants et leurs propositions pour reconstruire et améliorer l’hôpital public.





Cette journée d’action nationale d’initiatives et de grève est lancée par dix organisations, dont les collectifs Inter-Urgences et Inter-Hôpitaux : les organisations syndicales paramédicales et médicales Amuf, SNPI CFE-CGC, CGT, FO, Sud et Unsa, les collectifs Inter Urgences, Inter Hôpitaux, le printemps de la psychiatrie et la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et des maternités de proximité.