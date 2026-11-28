Pourquoi, chaque 30 novembre, des enfants déguisés parcourent-ils les villages corses en frappant aux portes ? Pour comprendre la Sant’Andria, il faut d'abord regarder au-delà de cette scène familière et revenir au calendrier traditionnel. « Il faut replacer cette fête dans l'importance du mois de novembre, en Corse mais aussi en Méditerranée, notamment en Sardaigne. C'est le mois des morts », explique Tony Fogacci.



Le mois s'ouvre avec la Toussaint, le 1er novembre, suivie de la journée consacrée aux défunts, le 2 novembre. Puis vient la San Martinu, le 11 novembre, associée à l'abondance et au vin nouveau. La Sant’Andria, célébrée à la fin du mois, vient alors clore ce cycle. « C'est la fin des récoltes. Les gens sont prêts, ils ont constitué leurs provisions dans les caves et les greniers. Ils sont prêts à affronter l'hiver », souligne l'anthropologue.



La fête accompagne ainsi un changement de saison, mais aussi un moment particulier dans la vie des communautés rurales. Une fois les récoltes terminées et les réserves constituées, il était temps de partager. « Ce n'est pas seulement un moment de procession où l'on va aller dans les maisons. C'est un moment de partage », insiste Tony Fogacci.



Une tradition qui trouve ses racines dans la solidarité



Autrefois, les plus démunis parcouraient les villages à la tombée de la nuit pour demander de quoi affronter la mauvaise saison. De porte en porte, ils recevaient une partie des provisions des habitants : fruits secs, gâteaux, canistrelli, mais aussi du vin pour les adultes. Certains repartaient même avec un panier composé de différentes denrées. « C'est un moment de rencontre et de dons. On donnait aussi aux gens qui n'avaient pas grand-chose », rappelle-t-il.



Cette quête de nourriture constituait ainsi une forme de solidarité à l'échelle du village. Une pratique qui se retrouvait dans les manières de célébrer la fête, jusque dans les mots prononcés devant les portes. Les participants avaient en effet leur formule, appelée a pricantula, transmise oralement et déclinée en plusieurs versions selon les villages.



L'une des plus répandues commence ainsi :



« Apriti ! Apriti ! À Sant'Andria

Chì vene da longa via

Hà i pedi cunghjilati

È hà bisognu di ricaldassi

D'un bon bichjeru di vinu ! »



Les déguisements font également partie de la tradition et continuent aujourd'hui d'accompagner les célébrations, avec des costumes parfois anciens, parfois plus modernes. « Chez nous, dans les villages, certains se noircissaient le visage avec du charbon, d’autres, portaient des peaux d'animaux ou des vêtements usés », raconte Tony Fogacci.



Des pratiques qui perdurent dans les villages



Si les formes ont évolué, la Sant’Andria continue aujourd'hui d'être célébrée. Les enfants ont largement repris cette tradition, notamment grâce aux écoles qui organisent des tournées avant la fin des cours. « C'est quelque chose qui se transmet assez bien. Les écoles ont beaucoup repris cette fête », observe l'anthropologue.



D'un village à l'autre, les pratiques conservent leurs particularités. À Cuttoli-Corticchiato, par exemple, les célébrations commencent dès le 29 novembre avec la San Prosparu, qui annonce la Sant’Andria et contribue encore aujourd'hui à faire vivre cette tradition : « Chaque village a un petit peu sa célébration, sa manière de célébrer cette journée ».



Quant à ses origines précises, elles restent difficiles à établir. La figure de saint André, apôtre du Christ mort crucifié sur une croix en forme de X, reste quant à elle au cœur de la dimension religieuse de la fête. Et malgré la concurrence d'Halloween et l'évolution des modes de vie, la Sant’Andria semble ainsi conserver sa place dans le calendrier des traditions insulaires.