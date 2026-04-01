Sanction SC Bastia : la tribune Est fermée jusqu’à la fin de la saison

La commission de discipline de la LFP a rendu ce mercredi 8 avril sa décision concernant les incidents qui sont survenus pendant et après la rencontre comptant pour la 27e journée de Ligue 2 SC Bastia – US Boulogne CO : « Comportement des supporters du SC Bastia : allumage de feux en tribune, usage et jet d’engins pyrotechniques, et intrusions de supporters dans la zone parking officielle du stade. »



• Suspension du stade Armand-Cesari pour un match ferme, à disputer sur terrain neutre à huis clos. Cette sanction a déjà été purgée dans le cadre de la mesure conservatoire. SC Bastia - Amiens SC s’est déroulé sur terrain neutre et à huis clos le 3 avril 2026.

• Fermeture de la tribune Est du stade Armand-Cesari jusqu’au 30 juin 2026.

Dans son communiqué, la commission de discipline de la LFP justifie ses sanctions par : « la gravité des faits » et le « risque de réitération » dans le but de « garantir le bon déroulement des compétitions ».



Cette décision était attendue par le club et ses supporters, qui craignaient surtout de voir le stade de Furiani suspendu jusqu’à la fin de la saison. Avec seulement la fermeture de la tribune Est et le match délocalisé, on peut ainsi dire que le Sporting Club de Bastia s’en tire bien.



Après un déplacement à venir ce samedi 11 avril sur la pelouse du Red Star, les Bastiais retrouveront Armand-Cesari le 18 avril pour affronter Saint-Étienne.

