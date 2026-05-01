A màghjina - I cavalli di a Canonica
Dressée au milieu de la plaine de Mariana, la Canonica veille depuis des siècles sur cette terre de Corse où se mêlent foi, histoire et traditions. Entre ses pierres baignées de lumière et le souffle paisible des chevaux de la fiera, le lieu conserve quelque chose d’intemporel, comme une prière ancienne portée jusqu’à Santa Divota.
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