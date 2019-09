San Martino di Lota : l'office foncier de la Corse achète une maison des Américains pour la commune

1 130 000 euros : c'est le montant de l'achat effectué officiellement ce lundi par l'office foncier de la Corse pour le compte de la commune de San Martino.

L'achat porte sur un établissement qui jusqu'à très récemment abritait, encore, les activités d'un restaurant et de chambres d'hôtes.

L'idée de faire cette acquisition avait germé dans l'esprit du maire de la commune et des membres d son conseil municipal en début d'année.

Les choses sont ensuite allées très vite entre la collectivité et le propriétaire et après le temps des négociations l'Office foncier de la Corse présidé par Jean-Christophe Angelini, représenté ce lundi par Julie Da Costa, directrice des opérations et ingénierie foncières, a accepté dès le mois de Juin de se porter acquéreur du bâtiment, une maison des Américains, de ses 1 000 mètres carrés et de tous ses atouts exposés dans un cadre admirable et de le mettre à la disposition de la commune.





Pour en faire quoi ?

La question sera posée prochainement à la population du village haut perché sur la vallée du même nom.

A San Martino il y a, déjà, deux restaurant et un hôtel. Une agence postale communale. Et la mairie ouverte en permanence. 25 logements sociaux ont été, aussi, construits ici il y a quelques années.

Mais il manquait un maillon pour créer un véritable lien social entre les 500 personnes qui vivent à San Martino.

Cet achat que la commune commencera à rembourser dans cinq ans - à tempérament s'il faut - permettra en fonction de ce que les habitants voudront, y voir prospérer un bar, une épicerie, être le siège d'associations du Troisième âge mais aussi de Rock'in paese...