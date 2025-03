San Ghjisè à Bastia, une fête populaire et une archiconfrérie qui s'agrandit

Le 19 mars est une date incontournable pour les Bastiais et bien au-delà. San Ghjisè, protecteur de la famille et des travailleurs, est fêté avec solennité tout au long du mois de mars, mais c’est bien cette journée qui en constitue le point culminant. Depuis des siècles, la ferveur autour de cette figure emblématique témoigne d’une foi profonde et d’un attachement indéfectible aux traditions culturelles insulaires, particulièrement ancrées dans le quartier éponyme.



L’archiconfrérie de San Ghjisè, accompagnée du père Pierre Bertoni, a animé la neuvaine préparatoire aux festivités. Chaque année, le quartier se pare pour accueillir fidèles et visiteurs, rassemblés autour d’une célébration qui mêle spiritualité et convivialité. Pour les San Ghjisippani, cette fête représente bien plus qu’un simple événement religieux : c’est un moment de communion, de partage et de fierté identitaire.



La journée du 19 mars est rythmée par une succession d’offices religieux débutant dès l’aube. À 9h, la messa di i Bancalari, célébrée en langue corse, incarne cette religiosité populaire chère au pape François. À 10h30, le cardinal François Bustillo présidera la messe solennelle, point d’orgue des festivités avant la procession de 16h qui conduira la statue du saint jusqu’à la pro-cathédrale Santa Maria. Enfin, un dernier office viendra clôturer la dimension spirituelle de la journée dans l’église San Ghjisè.



L’importance de cette fête se manifeste aussi par la forte mobilisation des confréries venues de toute l’île, toujours fidèles à l’invitation des organisateurs. À cela s’ajoutent les traditions qui perdurent, comme la préparation des panzarotti et la présence des artisans locaux, contribuant à faire de cette journée un temps fort du calendrier religieux et populaire bastiais.