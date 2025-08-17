Sagone - "Dans les coulisses de la ’Ndrangheta", une plongée au cœur de la mafia calabraise de Basset Éditions

Dans le paysage des mafias italiennes, la ’Ndrangheta calabraise a longtemps agi dans l’ombre. Moins médiatisée que la Cosa Nostra sicilienne ou la Camorra napolitaine, elle s’est pourtant imposée comme l’une des organisations criminelles les plus influentes au monde. C’est à cette puissance discrète mais tentaculaire que s’intéresse Dans les coulisses de la ’Ndrangheta, un ouvrage de Gabriella Marà publié par Basset Éditions, maison indépendante basée à Sagone. « L’idée de Basset Éditions est née en 2024 de la volonté de proposer des ouvrages solides, documentés et accessibles sur des sujets souvent mal compris ou caricaturés, en particulier ceux liés au crime organisé », explique sa fondatrice, Brünhilde Jouannic, diplômée de l’École du Louvre, écrivaine et historienne. « Le nom de Basset parce que ce chien, connu pour sa ténacité et son flair infaillible, incarne parfaitement notre démarche : persévérer, fouiller, chercher la vérité, et ne rien lâcher face à la complexité des phénomènes que nous explorons. »



Cette ligne éditoriale, tournée vers l’exploration en profondeur, trouve un exemple concret avec le livre de Gabriella Marà. Ancienne analyste pour Interpol, elle a travaillé sur le projet international « I can », destiné à renforcer la coopération policière contre la ’Ndrangheta. Selon Interpol, cette organisation, dont le nom viendrait du grec andraghatos (« homme courageux »), est aujourd’hui implantée dans plus de 40 pays et pèserait chaque année entre 40 et 60 milliards d’euros. « Dans son livre, Gabriella Marà propose une étude approfondie de cette mafia calabraise », précise Brünhilde Jouannic. « S’appuyant sur des archives judiciaires, les grands procès antimafias et les témoignages de repentis, elle retrace l’évolution historique de ce réseau criminel, de ses racines dans le brigandage et les sociétés secrètes du XIXe siècle jusqu’à son rôle central dans la criminalité mondiale contemporaine. »



L’ouvrage met en lumière la structure clanique de l’organisation, ses rites d’initiation, ses alliances avec le monde politique et économique, ainsi que les mutations stratégiques qui lui ont permis de se hisser au sommet du crime organisé mondial. « Elle dévoile comment assassinats, trafics de drogue, corruption et liens occultes avec la franc-maçonnerie ont façonné l’essor international de ce réseau tentaculaire », résume l’éditrice.



Depuis sa sortie le 4 août, Dans les coulisses de la ’Ndrangheta dépasse déjà le cadre insulaire, avec des commandes enregistrées aux États-Unis, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. Pour Brünhilde Jouannic, ce succès précoce confirme l’intérêt du public pour des ouvrages qui « font connaître, comprendre et analyser ces systèmes criminels de manière rigoureuse, loin des clichés et du sensationnalisme ».



Basset Éditions ne compte pas s’arrêter là. « Nous avons plusieurs projets en préparation, notamment avec l’Italie et les Pays-Bas, avec lesquels je suis en train de négocier les droits étrangers pour traduire en français des ouvrages reconnus dans leur pays d'origine, sur les thématiques de la mafia / criminalité organisée », conclut Brünhilde Jouannic.

