SC Bastia : un déplacement à Amiens pour « enfin » lancer la saison ?

Avec ce déplacement à Amiens, ce vendredi 12 septembre, le Sporting entame une série de trois matchs consécutifs à l’extérieur en moins de dix jours. Un passage délicat que l’entraîneur bastiais, Benoît Tavenot, et ses joueurs devront négocier du mieux possible. L’objectif est simple : faire décoller le compteur de points. Avec une seule unité prise sur neuf possibles depuis le début de saison, le compte n’y est pas. Tom Ducrocq, le milieu bastiais de retour après avoir purgé ses matches de suspension, a donné le ton en conférence de presse, d’avant-match ce jeudi 11 septembre : « Dans la situation où nous sommes, nous n’avons pas calculé domicile et extérieur. Il faut sortir de la zone où nous sommes pour retrouver de la stabilité. Les matches vont s’enchaîner, nous n’aurons pas le temps de cogiter, que ce soit après une victoire ou une défaite. »



Autrement dit, la mission bastiaise se fera en mode quasi automatique. C’est aussi un peu l’idée de Benoît Tavenot, qui a profité de la trêve internationale pour échanger individuellement avec ses joueurs. Des entretiens afin de mieux comprendre ce début de saison désordonné. L’entraîneur veut revenir à un jeu plus cadré : « Dans mes demandes, je vais être beaucoup plus précis sur ce qu’on doit réaliser. La solution doit venir du terrain, et le terrain, c’est les joueurs. J’ai pris une option par rapport au cadre tactique, en laissant moins de latitude. Aujourd’hui, ce groupe a besoin de ça. » Et le coach a ses arguments : « L’année dernière, nous avons réalisé nos meilleurs matchs quand les adversaires proposaient des choses précises et que nous récitions la leçon de la semaine. Mais nous étions en difficulté quand cela n’était pas le cas et qu’il fallait prendre des initiatives. Durant la préparation, j’avais décidé de rendre l’équipe plus autonome. Mais demain, nous allons attaquer et défendre d’une certaine manière, et pas autrement. »



Reste à savoir si cela suffira. Pour Benoît Tavenot, l’équipe ne souffre pas d’un problème athlétique. Un meilleur cadrage du jeu peut-il avoir une influence sur le mental, défaillant depuis le début de saison ? Le coach assure avoir vu une amélioration à l’entraînement. Quoi qu’il en soit, au vu du calendrier chargé de septembre et octobre, les Bastiais n’ont pas le choix : il faudra arracher des victoires et engranger des points pour espérer une suite de saison plus tranquille.



Face à Amiens, le SC Bastia devra composer sans Nicolas Parravicini et Jocelyn Janneh, blessés.



L’adversaire : Amiens



Après quatre journées, Amiens compte 5 points et occupe la 8ᵉ place du classement. Malgré les déconvenues à domicile, les Picards négocient plus tôt bien leur début de saison, avec notamment une victoire 3-1 sur la pelouse du Red Star lors de la 2ᵉ journée, mais aussi un nul à Montpellier à la fin du mois d’août. Toujours en quête d’une première victoire au stade de la Licorne, les Amiénois disposent d’atouts offensifs qui ne manqueront pas de poser des problèmes à la défense bastiaise. Les Bastiais pourront-ils tirer parti de cette fragilité à domicile ?



Le groupe bastiais



Placide, Olmeta, Meynadier, Ariss, Bohnert, Akueson, Guidi, Roncaglia, Etoga, Ducrocq, Petrignani, Vincent, Aiki, Sebas, Blé, Bouthra, Tomi, Karamoko



Blessés : Parravicini (durée indéterminée), Janneh (deux matchs ?)