SC Bastia : face au Red Star, le Sporting tire ses dernières cartouches

À cinq journées de la fin, si le Sporting veut entrevoir son avenir en Ligue 2 la saison prochaine, cela passera obligatoirement par des victoires et des défaites de ses deux adversaires directs pour le maintien (Amiens, Laval). Malgré une marge de manœuvre qui se réduit à peau de chagrin, Réginald Ray veut « garder la foi et la confiance », a déclaré le coach bastiais en conférence de presse d’avant-match.



Face au Red Star, 4e de Ligue 2, les Bastiais tenteront de faire ce qu’ils peuvent, à l’image de leur saison : « L’idée, c’est d’avoir une continuité en s’améliorant sur nos performances et d’insister sur le contenu. » Comprendre ici : « retrouver une efficacité offensive » qui fait défaut cette saison. Avec seulement 16 buts inscrits, les Bastiais possèdent la plus mauvaise attaque du championnat. Lot de consolation dans cette saison difficile, la défense tient, comme l’a rappelé le coach bastiais : « On est invaincu à l’extérieur depuis quatre mois », mais « sans récompense ni victoires ».



L’adversaire du jour vise la montée : « Chacun a ses objectifs. Dans ce championnat, il y a des premiers et des derniers. Sur les matchs, il y a une notion d’homogénéité », a argumenté Réginald Ray devant les journalistes. Pas de fatalisme du côté du vestiaire bastiais, mais « l’urgence, c’est de gagner rapidement ».



Il faudra aussi composer avec le contexte : « la frustration s’accumule et la saison est très pénible », à quoi s’ajoutent les éléments extra-sportifs et les différentes sanctions. Le match nul la semaine dernière face à Amiens, concurrent direct, ne doit pas polluer les esprits.



La sanction de la commission de discipline, moins sévère que prévu, seule la tribune Est sera suspendue, est aussi perçue comme un bol d’air par l’entraîneur : « C’est bien de pouvoir rejouer chez nous devant nos supporters et de pouvoir se réconcilier. Depuis que je suis arrivé, on n’a mis qu’un seul but à domicile, c’est famélique. »

Ce sera contre Saint-Étienne, le 18 mars dernier. Mais d’ici là, les Bastiais devront franchir l’obstacle du Red Star.



Le groupe bastiais

Olmeta, Contena, Zilliox, Guidi, Akueson, Guevara, Lebas, Bohnert, Janneh, Eickmayer, Ducrocq, Petrignani, Karamoko, Zaouai, Sebas, Boutrah, Beliandjou, Tomi



Ariss et Merghem en phase de reprise.

Vincent et Meynadier blessés.

