SC Bastia - Finances, infrastructures, maintien mercato : une assemblée générale dans "un esprit de transparence"

Une assemblée générale diffusée en direct « dans un esprit de transparence », a indiqué Claude Ferrandi, le président du Sporting Club de Bastia, en préambule. Objectif : « faire un point à la mi-saison » avant d’évoquer le bilan financier de la saison 2024-2025, arrêté au 30 juin, qui est « déficitaire à hauteur de 623 000 euros » pour 8,8 millions d’euros de chiffre d’affaires (billetterie, sponsors, droits télé…).





Le président du Sporting Club de Bastia a également évoqué le contexte difficile que connaît actuellement le football français, notamment la problématique des droits télé : « On estime avoir perdu entre 1,8 et 2 millions », a précisé Claude Ferrandi. Ce montant dépassait les 3,5 millions d’euros la saison dernière et atteignait 4,2 millions d’euros en 2023.



La réalité comptable des ventes Oulai et Cissé

L’occasion pour Claude Ferrandi d’expliquer également la réalité comptable des ventes de Christ Inao Oulai (6,5 millions d’euros à Trabzonspor) et de Lamine Cissé (2,5 millions d’euros à Stoke City). Concernant Oulai : « une part est reversée aux anciens clubs et aux agents, pour un produit net de 5,5 millions », explique le club, qui précise également qu’au vu du montant du transfert, « il y a un étalement de la somme avec un échéancier sur la vente », rappelant qu’il s’agit d’un modèle normal de gestion pour un club de football.



Claude Ferrandi a clôturé cette assemblée générale annuelle en évoquant l’avenir du Sporting Club de Bastia : « Notre ambition est de continuer à développer notre club et le doter d’infrastructures, avec un effectif structuré et un encadrement compétent ». Parmi les projets, le dossier de la formation et l’agrandissement du centre d’hébergement pour les jeunes, qui a vu le jour en septembre : « actuellement dix-sept lits pour les jeunes, auxquels se rajouteront vingt-cinq lits à l’avenir pour les professionnels afin d’effectuer des mises au vert ».





« Faire évoluer l’effectif pour aller chercher notre maintien».

Formation, mais aussi recrutement, alors que le 3 janvier prochain débutera la seconde partie de saison face à Grenoble : « L’idée principale à court terme, c’est de faire évoluer l’effectif pour aller chercher notre maintien, auquel nous croyons avec fermeté ». Avec seulement huit points au compteur, les Bastiais devront trouver les meilleurs éléments. La tâche a été confiée à Gilles Cioni, le nouveau coordinateur sportif du club. Pour Claude Ferrandi : « Un gros travail est fait sur le mercato, c’est la priorité. J’espère que nous pourrons apporter des réponses vite ».



Sauf joker, il ne devrait pas y avoir de recrue pour la réception de Grenoble, a indiqué Claude Ferrandi, rappelant la situation du club et les contraintes imposées : « Nous sommes aussi en masse salariale encadrée, il faut quatre jours au lieu de deux pour qualifier un joueur ».