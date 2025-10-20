CorseNetInfos
SC Bastia : Amine Boutrah out pour huit semaines


la rédaction le Lundi 20 Octobre 2025 à 18:29

Blessé dans un choc face à Troyes vendredi 17 octobre, l'attaquant bastiais avait été contraint de quitter ses partenaires du Sporting. Le club a annoncé aujourd'hui que le Porto Vecchiais sera éloigné des pelouses pendant deux mois.



Bouthra après le choc dont il a été victime à Troyes
Bouthra après le choc dont il a été victime à Troyes
Après avoir été blessé à l'heure de jeu lors de la dernières rencontre du Sporting Club de Bastia à Troyes,  ce vendredi 17 octobre, Amine Boutrah est toujours sous un suivi médical strict.

C'est par la biais d'un communiqué que le club a fait état de la situation médicale de l'attaquant Bastiais dans un communiqué.  Ce dernier souffre de " multiples fractures faciales ainsi que d'une commotion cérébrale. Amine Boutrah sera éloigné des terrains pour une durée estimée à huit semaines."

Un coup dur de plus pour l'équipe du Sporting qui est toujours lanterne rouge de Ligue 2 avec seulement quatre points au compteur. Le club recevra à Furiani ce vendredi 24 octobre Laval qui précède le Sporting au classement général. 




