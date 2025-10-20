SC Bastia : Amine Boutrah out pour huit semaines

Après avoir été blessé à l'heure de jeu lors de la dernières rencontre du Sporting Club de Bastia à Troyes, ce vendredi 17 octobre, Amine Boutrah est toujours sous un suivi médical strict.
C'est par la biais d'un communiqué que le club a fait état de la situation médicale de l'attaquant Bastiais dans un communiqué. Ce dernier souffre de " multiples fractures faciales ainsi que d'une commotion cérébrale. Amine Boutrah sera éloigné des terrains pour une durée estimée à huit semaines."
Un coup dur de plus pour l'équipe du Sporting qui est toujours lanterne rouge de Ligue 2 avec seulement quatre points au compteur. Le club recevra à Furiani ce vendredi 24 octobre Laval qui précède le Sporting au classement général.
