Rugby régional - Lucciana s'impose devant Orange

es Rouge et Noir ont effet pris le meilleur sur leurs adversaires au terme d'une rencontre disputée sur le score de 24 à 17. Les Luccianais ont battu le Dauphin de Salon et s'ancrent un peu plus dans le haut du tableau. De son côté Portivechju Rugby - CRAB n'a pas eu lieu en raison de l'alerte météo, les installations porto-vecchiaises ont été fermées.





En Régionale 2, dans la poule 1, le RC Ajaccio a été battu à Sarrola, par Arles, le leader invaincu de ce championnat. Un match fermé qui s'est soldé par une petite marque de 9 à 3 en faveur des Provençaux

Pour le compte de la poule 2, Bastia XV, qui jouait sur le terrain des Varois du Las, a été battu de justesse 24 à 21 mais a décroché le bonus défensif .





Pour leur part les Ponettes poursuivent leur bonhomme de chemin en tête du championnat de la Ligue Sud à X et ont engrangé un nouveau succès cet après-midi sur la pelouse du Rassemblement Ouest Var 31 à 14.





En ce qui concerne les jeunes catégories, les juniors du Cismonte ont battu, hier après-midi, le XV Canaille lourdement 73 à 7, alors que les cadets R1 du Cismonte se sont inclinés contre Saint-Raphaël 39 à 28. Quant aux juniors filles, au sein de l'équipe I Stampi, elles ont subi à domicile la loi de Valréas sur la marque ample de 80 à 22 dans le cadre du championnat Ligue Sud à X.





Enfin dans le championnat des réserves, le RC Ajaccio n'a pas fait dans le détail face au RCOARV en l'emportant 38 à 0.

