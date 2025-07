Rugby : Les Castrais Tichit et Popelin en visite à Lecci

La trêve estivale ne signifie pas repos pour tout le monde. À Portivechju Rugby, la dynamique est déjà relancée après une saison compliquée, conclue de justesse par un maintien en Régionale 1 de la Ligue Sud. Une saison en dents de scie, marquée par un manque de régularité que le club entend bien corriger.



Les entraînements d’été, organisés sur la pelouse synthétique de Lecci, affichent complet. On y croise désormais les jeunes cadets, venus renforcer les rangs seniors. Une implication saluée hier soir par la visite de deux joueurs du Castres Olympique : le pilier Antoine Tichit et l’ouvreur Pierre Popelin, actuellement en vacances dans l’extrême sud.



Les deux Castrais profitent d’un repos mérité après une saison aboutie, ponctuée par un parcours jusqu’en quart de finale de Champions Cup (face à Northampton Saints), et une sixième place en Top 14, conclue par une élimination en quart à Mayol contre Toulon.



Dans trois semaines, Tichit et Popelin retrouveront les terrains pour la reprise officielle. En attendant, place au farniente… et au plaisir du jeu. Du côté de Portivechju Rugby, désormais présidé par Julien Barel, l’heure est à la préparation active de la saison 2025-2026, avec quelques ambitions renouvelées.