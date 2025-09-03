Rugby - Bastia XV dans la continuité

Les principaux points évoqués dans le rapport moral ont fait état d’une belle année sportive avec en point d’orgue le bouclier régional des Ponettes, leur cinquième place au niveau national ainsi que la demie finale régionale de l’équipe masculine en Régionale 2 manquant de peu la montée dans la division supérieure. Enfin, pour les jeunes la place de finaliste régionale des U16 et la très belle tenue de l’école de rugby toute l’année dans les tournois tant locaux que continentaux. Enfin, signe important de la bonne dynamique du club, Bastia XV est revenu à la première place du nombre de licenciés sur le territoire Corse.

De nombreuses actions sociales et solidaires, fidèles à l’esprit qui anime Bastia XV, ont été menées cette année encore, comme l’intervention dans les QPV, auprès des jeunes et des moins jeunes des IME partenaires, ou encore en milieu scolaire pour faire connaître et développer la pratique de notre sport.

Cette année sportive fut également l’occasion d'entamer le projet du club sur un pas de temps de cinq ans, Cette première partie du projet a permis de tirer un bilan très positif tant dans la structuration que dans les différentes organisations qui doivent à terme permettre à Bastia XV de postuler dans les meilleures conditions à une accession en Fédéral 3. Pour ce faire, les Bleus se sont attachés les services de Christophe Ducasse qui aura en charge la formation de R2, mais qui supervisera, également, les Ponettes