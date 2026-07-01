Route du Cap Corse : des travaux de rénovation prévus dès septembre

La route du Cap Corse va bientôt connaître des travaux de rénovation. Lors d’une conférence de presse organisée ce lundi matin dans les locaux de la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB), Jean-Félix Acquaviva, conseiller exécutif en charge des transports, a détaillé, aux côtés de Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB, Marie-Hélène Padovani, maire de San-Martino-di-Lota, et Guy Armanet, maire de Santa-Maria-di-Lota, le calendrier des travaux, dont le début est prévu le 9 septembre, juste après la saison estivale. « Les travaux étaient très attendus sur un tronçon très fréquenté, qui fait le lien entre l’agglomération bastiaise et le Cap Corse », a souligné Jean-Félix Acquaviva. « Nous aurions pu débuter avant la saison estivale mais nous ne voulions pas créer de nouvelles nuisances en saison estivale et avant la rentrée scolaire. Nous attendons la rentrée scolaire pour débuter les travaux le 9 septembre jusqu’au 19 novembre. »





Le chantier se déroulera sur cinq kilomètres entre la villa Ker Maria à Ville-di-Pietrabugno et la sortie nord de Miomo. Le but : améliorer la sécurité et le confort des milliers d’usagers empruntant quotidiennement l’ancienne RD 80. « La route était devenue de plus en plus impraticable », confie Marie-Hélène Padovani. « Sur la traverse de Pietranera, il y a 20 000 voitures par jour qui circulent, et beaucoup d’automobilistes ont eu des problèmes de pneus. » Un constat partagé par Guy Armanet, qui parle d’une route « présentant des aspects catastrophiques ». « Des gens ont cassé des jantes, des pneus… C’est aussi très dangereux pour les motos avec les nids de poules. Cette séquence sera bientôt derrière nous. »





Pour cela, une rénovation complète de la couche de roulement est prévue avec notamment « une réfection de la chaussée, rabotage et enrobé ». « On commence par le plus difficile avec une portion qui présente de l’amiante », précise le conseiller exécutif. « C'est un sujet récurrent et structurel sur les réseaux routiers de la Haute-Corse en particulier. Aujourd’hui c’est un problème en termes de délais et de coûts. C’est pour ça qu’on commence par le plus difficile pour ensuite dérouler la couche de roulement et l’ensemble des autres types de travaux qui seront plus habituels. » Lors de cette phase de travaux, qui devrait durer une semaine, la circulation sera alternée. Le reste des travaux se fera ensuite de nuit, et la circulation se fera sur les deux voies en journée.





Les travaux concerneront également les ralentisseurs, qui seront « remis à niveau ». « Nous allons aussi créer de nouveaux plateaux traversants dans les traverses de communes comme San-Martino-di-Lota, parce qu'il y a effectivement un enjeu de sécurisation et une peur de la vitesse de certains automobilistes. Avec les drames que l’on connaît, pas plus tard que ces derniers jours, nous sommes tous aujourd'hui sensibilisés plus que jamais sur cette question lorsqu'on rénove un réseau routier. La route n’est pas une piste de rallye. » De son côté, la maire de la commune précise que des ralentisseurs pourraient être installés vers le laboratoire médical ou devant la mairie, « dans des endroits de forte urbanisation ».





Des purges localisées seront également réalisées, notamment à Erbalunga pour corriger des déformations liées à des racines. Le coût total de l’opération est estimé à 2,2 millions d’euros. Jean-Félix Acquaviva affirme que d’autres opérations sont à venir dans le Cap Corse. « Il y aura également des purges en amont et des rénovations complémentaires sur le Cap ainsi que d’autres opérations de maintenance dans des communes plus lointaines comme Luri. Ça s'inscrit dans un plan pluriannuel de maintenance qui crée des conditions de rénovation de tronçons de réseau sur l'ensemble du territoire. »

