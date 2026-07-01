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La Corse placée en vigilance jaune orages ce lundi après-midi


La rédaction le Lundi 6 Juillet 2026 à 10:45

Les services de Météo-France ont placé l'ensemble de la Corse en vigilance jaune pour un risque d'orages. L'alerte concerne les deux départements et sera en vigueur de 14 heures à 19 heures.



La Corse placée en vigilance jaune orages ce lundi après-midi
Météo France a placé les deux départements corses en vigilance jaune orages ce lundi 6 juillet de 14 heures à 19 heures. 
 
En Corse-du-Sud, après un début de journée assez bien ensoleillé, les nuages devraient devenir plus nombreux dans l’après-midi. Quelques orages accompagnés de pluies sont possibles sur les Deux-Sevi ainsi que sur le relief. Les cumuls attendus restent limités, avec jusqu’à 5 millimètres sur les secteurs montagneux.
 
En Haute-Corse, les éclaircies de la matinée devraient également laisser place à un ciel plus chargé dans l’après-midi. Des averses et des orages sont annoncés sur le relief, dans le Cortenais ainsi qu’en Castagniccia.
 
Météo-France appelle donc à la vigilance dans les secteurs concernés, notamment en montagne et lors des déplacements ou activités en extérieur.




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