La Corse placée en vigilance jaune orages ce lundi après-midi

Météo France a placé les deux départements corses en vigilance jaune orages ce lundi 6 juillet de 14 heures à 19 heures.



En Corse-du-Sud, après un début de journée assez bien ensoleillé, les nuages devraient devenir plus nombreux dans l’après-midi. Quelques orages accompagnés de pluies sont possibles sur les Deux-Sevi ainsi que sur le relief. Les cumuls attendus restent limités, avec jusqu’à 5 millimètres sur les secteurs montagneux.



En Haute-Corse, les éclaircies de la matinée devraient également laisser place à un ciel plus chargé dans l’après-midi. Des averses et des orages sont annoncés sur le relief, dans le Cortenais ainsi qu’en Castagniccia.



Météo-France appelle donc à la vigilance dans les secteurs concernés, notamment en montagne et lors des déplacements ou activités en extérieur.