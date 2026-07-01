Conseil municipal de Calvi : des comptes 2025 solides et un nouveau cap pour le port de plaisance

La séance s’est ouverte par la présentation des sept comptes financiers uniques (CFU), documents qui remplacent désormais le compte administratif de la collectivité et le compte de gestion du comptable public.

« Aujourd’hui, il n’y a plus qu’un compte financier unique. Cela simplifie les choses mais ne change rien au fond. Nous présentons les comptes arrêtés au 31 décembre 2025, validés avec le comptable public. Les résultats sont positifs, aucun budget n’est déficitaire », a rappelé le maire de Calvi, Ange Santini.

Le premier magistrat a expliqué que cette réforme permet une lecture plus claire des finances communales avant de laisser les services présenter successivement les résultats des sept budgets de la Ville.



Une situation financière globalement saine

Les comptes présentés témoignent d’une situation financière excédentaire pour l’ensemble des budgets.

Le budget général affiche ainsi un résultat global de 1 003 702 euros, grâce à un excédent de fonctionnement de 1 819 985 euros, malgré un déficit d’investissement de 816 283 euros.

Le budget de l’eau potable présente le meilleur résultat avec 1 103 976 euros, devant l’assainissement, 991 891 euros.

Les autres budgets annexes demeurent également excédentaires. Le Port de plaisance, 170 586 euros. Le port de commerce, 93 618 euros. Les parkings : 211 531 euros. Les plages, 74 351 euros.

Des résultats que le maire a qualifiés de satisfaisants.

« Ce ne sont pas les délibérations les plus spectaculaires puisqu’elles concernent l’exercice précédent, mais elles démontrent que la commune présente une situation financière saine».



Une vigilance sur les finances à venir

Sans remettre en cause les comptes présentés, le chef de file de l’opposition, Jérôme Sévéon, a appelé à la prudence pour les exercices futurs.

« On voit que les dépenses progressent alors que les recettes ont plutôt tendance à stagner. Nous allons vers un effet ciseau qui impose d’être encore plus attentifs à la gestion des finances communales. Il faudra trouver de nouveaux leviers de recettes et de financement sans alourdir la charge pesant sur les contribuables».



Le port de plaisance bientôt géré en EPIC

Le principal dossier de cette séance concernait toutefois l’avenir du port de plaisance.

La municipalité a proposé de transformer la régie actuelle en Établissement public industriel et commercial (EPIC), estimant que cette structure correspond davantage aux spécificités économiques de cette activité.

« Le port fonctionne davantage comme un établissement industriel et commercial qu’un simple service municipal. Cette évolution apportera plus de souplesse dans sa gestion et davantage de lisibilité des comptes, puisqu’il s’agit déjà d’un budget soumis à la TVA et à l’impôt sur les sociétés », a expliqué Ange Santini.

Le futur conseil d’administration intégrera des représentants de la majorité comme de l’opposition.

Le maire a également insisté sur sa volonté de travailler de manière constructive.

« Il y a une majorité et une opposition, il n’y a pas de cogestion. Mais lorsque l’opposition formule des amendements de bon sens, il n’y a aucune raison de ne pas les retenir. Je crois d’ailleurs que ce sera le cas aujourd’hui sur un ou deux points concernant la création de l’EPIC».



Une opposition favorable mais ambitieuse

Sur ce dossier, Jérôme Sévéon a rappelé que son groupe plaidait depuis plusieurs années pour cette évolution.

« Nous avons toujours milité pour que le port évolue vers un EPIC. C’est une occasion de lui donner davantage de marges de manœuvre afin qu’il puisse financer une partie des investissements utiles à la ville, notamment ceux destinés à la jeunesse et à la vie des résidents tout au long de l’année».

L’opposition avait présenté trois amendements portant notamment sur la gouvernance de l’établissement, la transparence financière et les relations entre le futur EPIC et la commune.



Les amendements adoptés

À l’issue des échanges, les trois amendements proposés par l’opposition ont finalement été adoptés.

« Les trois amendements que nous avions proposés ont été adoptés. Le plus important inscrit désormais noir sur blanc que le port devra contribuer financièrement au budget général de la Ville. C’est une avancée majeure, car cela signifie que les résultats du port pourront bénéficier directement aux services rendus aux Calvais », s’est félicité Jérôme Sévéon.

L’élu estime toutefois que cette réforme ne constitue qu’une première étape.

« Il existe encore une importante marge de progression. À titre de comparaison, le port de Bonifacio génère environ 4,2 millions d’euros de recettes annuelles, contre 1,9 million d’euros actuellement pour le port de Calvi. Jusqu’à présent, ce dernier n’a jamais réellement permis d’apporter une valeur ajoutée au budget communal ».

Pour le conseiller municipal, l’exemple bonifacien montre le potentiel dont dispose Calvi.

« En cinq ans, le port de Bonifacio a contribué à hauteur d’environ 5 millions d’euros au budget général de la commune, au bénéfice direct de la ville et de ses habitants. C’est une ambition que nous devons désormais poursuivre pour Calvi».



Promotions internes et ressources humaines

Le conseil municipal a également validé plusieurs délibérations relatives aux ressources humaines, avec notamment la création de postes permettant la promotion d’agents ayant réussi des concours ou examens professionnels, ainsi que des recrutements saisonniers pour le port de plaisance et le théâtre Scéléné.

Le règlement intérieur de la crèche municipale a également été adopté, tandis que les élus ont approuvé les rapports annuels des délégataires des services publics de l’eau potable et de l’assainissement, l’adhésion du théâtre de verdure Scéléné au réseau européen des théâtres de verdure ainsi qu’une décision modificative de son budget.