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La Corse-du-Sud placée en vigilance renforcée pour le risque incendie ce lundi


La rédaction le Lundi 6 Juillet 2026 à 11:33

La préfecture de Corse-du-Sud appelle à la plus grande prudence ce lundi en raison d'un risque de départ de feu jugé très élevé dans le sud du département



La Corse-du-Sud placée en vigilance renforcée pour le risque incendie ce lundi
Alors que la chaleur est déjà bien présente sur l’île depuis plusieurs semaines et que la Corse-du-Sud est placée en vigilance sécheresse, la préfecture renforce ce lundi 6 juillet sa vigilance face au risque incendie.
 
Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, les services de l'État indiquent en effet que « le risque de départ de feu sera très élevé dans le sud du département » en ce début de semaine. Les secteurs de l'Extrême-Sud figurent parmi les plus exposés sur la carte quotidienne du risque incendie.
 
Face à cette situation, les autorités appellent la population à faire preuve de la plus grande prudence. Il est notamment recommandé de limiter sa présence dans les espaces naturels, en particulier après 11 heures, lorsque les conditions deviennent les plus propices au déclenchement et à la propagation d'un incendie. Les travaux susceptibles de provoquer un départ de feu en milieu naturel sont également déconseillés à partir de cette heure.
 
La préfecture rappelle également que pour éviter tout départ de feu, il est demandé de ne pas fumer en milieu naturel, de ne pas allumer de barbecue, de réchaud ou de feu de camp, et de consulter la carte du risque incendie disponible en ligne avant tout déplacement.
 





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