Rock'in Bastia revient pour une 3e édition les 10 et 11 juillet au Giardinu di l'Annunziata

La troisième édition du festival Rock'in Bastia se tiendra les 10 et 11 juillet au Giardinu di l'Annunziata. Un projet né d'un constat simple : "Il n'y a plus d'endroits à Bastia qui proposent des soirées rock, et en dehors des salles de spectacle, il y a aussi peu d'espace pour que les groupes puissent s'exprimer et présenter leurs compositions ", expliquent les créateurs du festival, Francescu Saveriu Moracchini et Petru Carmassi.
Après une première édition en 2024 et le rfestival accueillait l'an dernier plus de 1 000 personnes sur les deux soirs. Cette année, entre 1 200 et 1 500 festivaliers sont attendus. Le lieu, lui, s'est imposé naturellement : "Jeunes lycéens, à l'époque où le rock était plus populaire en ville, nous rêvions d'un événement dans ce lieu, notre Woodstock, nos Vieilles Charues ou même notre Hellfest corse."
Le rock en corse, un pari identitaire
La programmation de cette édition mêle artistes locaux et invité continental. Le vendredi 10 juillet, Lucas Antonelli (Bastia) ouvre la soirée en première partie, suivi de Blù Mood (Bastia) et Panzetta Paradise (Ajaccio), avec en invité le groupe grenoblois Feat The Sun.
Le samedi 11 juillet, la scène est entièrement réservée à la Cismuntica avec Littlerock, Hacienda et Initial.
Au-delà de la programmation, Rock'in Bastia affiche une identité forte : chaque groupe insulaire doit interpréter au minimum trois chansons en corse, et les groupes dont les compositions rock sont entièrement en langue corse sont prioritaires à la sélection. Les premières parties sont quant à elles réservées aux jeunes issus des ateliers et conservatoires de la ville : Spartimusica, Una Volta, le conservatoire Henri Tomasi et Praticalingua. Tous les membres de l'association et les bénévoles sont corses, et seuls des produits corses sont proposés sur place.
Des ambitions qui grandissent
Pour les prochaines éditions, les organisateurs imaginent une soirée hommage pour faire découvrir le rock aux jeunes générations, avec des reprises d'AC/DC, Green Day, Red Hot Chili Peppers ou encore Blink-182, mais aussi l'accueil de groupes étrangers. Et à plus long terme, pourquoi pas emmener les groupes corses en tournée sur le continent ? "Pour rêver, amener les Red Hot Chili Peppers à Armand-Cesari, à Furiani !"
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