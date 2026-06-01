Rock'in Bastia revient pour une 3e édition les 10 et 11 juillet au Giardinu di l'Annunziata

La troisième édition du festival Rock'in Bastia se tiendra les 10 et 11 juillet au Giardinu di l'Annunziata. Un projet né d'un constat simple : "Il n'y a plus d'endroits à Bastia qui proposent des soirées rock, et en dehors des salles de spectacle, il y a aussi peu d'espace pour que les groupes puissent s'exprimer et présenter leurs compositions ", expliquent les créateurs du festival, Francescu Saveriu Moracchini et Petru Carmassi.



Après une première édition en 2024 et le rfestival accueillait l'an dernier plus de 1 000 personnes sur les deux soirs. Cette année, entre 1 200 et 1 500 festivaliers sont attendus. Le lieu, lui, s'est imposé naturellement : "Jeunes lycéens, à l'époque où le rock était plus populaire en ville, nous rêvions d'un événement dans ce lieu, notre Woodstock, nos Vieilles Charues ou même notre Hellfest corse."

