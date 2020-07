Roccu Mambrini "U rusignolu di Ziglia" Si n'hè andatu

Ses joutes oratoires toutes en rime et en humour, tant à Pigna qu'à travers toute la Corse résonnent encore dans toutes les têtes. Le poète à l'âme sensible Roccu Mambrini, "U rusignoli di Ziglia", en référence à son village s'est éteint ce 1er juillet 2020, chez lui à Zilia. Il était âgé de 94 ans. Il a rejoint le cercle des poètes disparus, plongeant son village Ziglia, la Balagne et la Corse entière dans une immense tristesse.Roccu un homme de bien, un témoin de la Corse ancestrale, un véritable poète.

Frà Natale e Capu d’Annu, il participait au célèbre Chjam’e Rispondi di a Casa musicale, à Pigna, où de jeunes poètes de la génération émergente venaient lui donner la réplique... Il était un orfèvre du verbe, un génie de l'improvisation.

Chanteur de langue corse à l'estru pueticu aiguisé, Roccu aura été des décennies durant au rendez-vous des rencontres culturelles de Balagne et d'ailleurs



En apprenant la triste nouvelle, Jacques Culioli postera ce message émouvant: " A Corsica pienghji oghji una sintinedda di a noscia cultura, di u nosciu cantu, di u Chjam’e rispondi

Chi trista nutizia".



Les messages affluent de toute la Corse. Tous soulignent combien ce poète a marqué de son empreinte l'histoire de la Corse. La grande famille des poètes pleure l'ami, le mentot, " U Gran'Maestru di chjam'è Rispondi ".



Fils de l’imposant Monte Grossu, au pied duquel, il grandit dans son village de Zilia, Roccu Mambrini avait, chevillé au corps l’amour de sa terre et des siens. Dans la proximité du couvent d’Alzipratu dont les Nuits enchantèrent le monde de la musique et du chant, il avait conquis incù à sò voce di rusignolu les dignitaires de la culture



Fait Chevalier des arts et des lettres en 1983 par Jack Lang alors ministre de la culture, Toccu Mambrini s'est dévoilé avec beaucoup de pudeur, d'amour et de simplicité dans un ouvrage " A mio vità" paru aux Éditions "Fior di carta"

Reconnu, consacré, Roccu Mambrini avait su garder la modestie et la générosité d’un homme qui manquera à tous ceux qui eurent le privilège de bien le connaître et l’apprécier.

Ses obsèques seront célébrées demain vendredi 3 juillet à 10h30 en l'église paroissiale de Zilia.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI présente à sa famille, à ses proches et à toutes les personnes que ce deuil afflige ses sincères condoléances.