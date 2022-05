Roccapina : leur embarcation coule, deux hommes secourus

La rédaction le Jeudi 19 Mai 2022 à 17:12

Ce mercredi 18 mai, peu avant minuit, sur alerte du CROSS Corse, les Sauveteurs en Mer de la SNSM Propriano ont été engagés afin de porter secours à deux naufragés réfugiés dans leur annexe suite à un heurt qui, entraînant une importante voie d’eau sur leur voilier, a fait couler dans le secteur de l’île aux moines. Immédiatement, la vedette SNS 235 appareillait avec 4 sauveteurs dont 2 plongeurs pour se rendre sur place.

Après une phase de recherche, les personnes étaient localisées et récupérées saines et sauves par les sauveteurs à 1h54.

Le Cross a confirmé le naufrage du bateau par plus de 90 mètres de fond.